ПОЧЕТТИНО: «Челси потерял два очка, я разочарован»
«Челси» упустил перевес в два гола, но мог и проиграть
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино проанализировал матч против «Арсенала» (2:2).
«Игра была под контролем «Челси» до гола Райса. «Арсенал» не имел большого количества моментов. У меня есть разочарование, ведь мы потеряли два очка.
Первый гол дал «Арсеналу» уверенность. Мы могли пропустить больше в концовке. Но у меня есть повод для радости. «Челси» был конкурентоспособным в этой игре», – сказал Маурисио Почеттино в интервью ВВС.
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