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Англия
22 октября 2023, 06:05 | Обновлено 22 октября 2023, 06:22
229
0

ПОЧЕТТИНО: «Челси потерял два очка, я разочарован»

«Челси» упустил перевес в два гола, но мог и проиграть

22 октября 2023, 06:05 | Обновлено 22 октября 2023, 06:22
229
0
ПОЧЕТТИНО: «Челси потерял два очка, я разочарован»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино проанализировал матч против «Арсенала» (2:2).

«Игра была под контролем «Челси» до гола Райса. «Арсенал» не имел большого количества моментов. У меня есть разочарование, ведь мы потеряли два очка.

Первый гол дал «Арсеналу» уверенность. Мы могли пропустить больше в концовке. Но у меня есть повод для радости. «Челси» был конкурентоспособным в этой игре», – сказал Маурисио Почеттино в интервью ВВС.

Ранее тренер «Челси» объяснил, почему заменил Михаила Мудрика.

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Маурисио Почеттино Челси Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси - Арсенал пресс-конференция
Источник BBC
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