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  4. Севилья – Реал – 1:1. Забивали только мадридцы. Видео голов и обзор
Испания
22 октября 2023, 04:58 | Обновлено 22 октября 2023, 05:18
38
0

Севилья – Реал – 1:1. Забивали только мадридцы. Видео голов и обзор

Серхио Рамос может быть доволен исходом игры

22 октября 2023, 04:58 | Обновлено 22 октября 2023, 05:18
38
0
Севилья – Реал – 1:1. Забивали только мадридцы. Видео голов и обзор
Ла Лига

Матч между «Севильей» и «Реалом» привлекал персоной Серхио Рамоса. Сейчас он играет за родную «Севилью», но аж 16 сезонов карьеры знаменитый защитник отдал «Мадриду». Рамос провел полный матч и получил фирменную желтую карточку. Даже мог забить при счете 1:1.

Два гола уместились в четыре минуты в концовке второго тайма. Давид Алаба поразил свои ворота, но вскоре коллега по обороне Дани Карвахаль исправил ошибку партнера и забил в чужие ворота.

Ла Лига

10-й тур

«Севилья» «Реал» 1:1

Голы: Алаба, 74, автогол (1:0), Карвахаль, 78 (1:1).

Автогол Алабы

Гол Карвахаля

Видеообзор матча

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Севилья Реал Мадрид Севилья - Реал Ла Лига видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Серхио Рамос
Источник Sport.ua
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