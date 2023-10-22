Севилья – Реал – 1:1. Забивали только мадридцы. Видео голов и обзор

Матч между «Севильей» и «Реалом» привлекал персоной Серхио Рамоса. Сейчас он играет за родную «Севилью», но аж 16 сезонов карьеры знаменитый защитник отдал «Мадриду». Рамос провел полный матч и получил фирменную желтую карточку. Даже мог забить при счете 1:1.

Два гола уместились в четыре минуты в концовке второго тайма. Давид Алаба поразил свои ворота, но вскоре коллега по обороне Дани Карвахаль исправил ошибку партнера и забил в чужие ворота.

Ла Лига

10-й тур

«Севилья» – «Реал» – 1:1

Голы: Алаба, 74, автогол (1:0), Карвахаль, 78 (1:1).

Автогол Алабы

Гол Карвахаля

Видеообзор матча