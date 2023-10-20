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Чемпионат Испании
Севилья
21.10.2023 19:30 - : -
Реал Мадрид
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Испания
20 октября 2023, 04:15 |
18
0

Севилья – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 октября в 19:30 по Киеву

20 октября 2023, 04:15 |
18
0
Севилья – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет матч 10-го тура Примеры Испании, в котором Севилья встретится с «Реал» (Мадрид). Старт поединка намечен на 19:30 по киевскому времени.

Севилья

Клуб снова меняет наставнике. А ведь Хосе Луис Мендилибар был именно тем специалистом, который вывел Белую Андалусию из предыдущего затяжного кризиса. И даже смог принести команду к очередному успеху в Лиге Европы. Медовый месяц не продлился долго, впрочем, стоит помнить, что из-за финансовых проблем летом пришлось в основном продавать игроков, а не набирать новых. В итоге с боем, по серии пенальти, но проиграли Манчестер Сити в Суперкубке УЕФА. А в Лиге чемпионов испанцы начали с пары ничьих, против Ланса дома и ПСВ на выезде. Ну, а в Примере снова был провален старт: все 3 первых поединка были проиграны. Казалось, что осенью получилось прибавить, нервьоненсе выиграли у Лас-Пальмаса и Альмерии при ничьей с Осасуной. Но потом проиграли Барселоне, пусть и минимально, и свели вничью поединок с Райо Вальекано. Как итог, 8 очков в 8 матчах и 14-е место. И Мендилибару тоже указали на дверь. Его сменил Диего Алонсо, уругваец без опыта работы в Европе.

Реал (Мадрид)

Команда встречала новый сезон не без тревожности. Она потеряла навсегда Бензема и надолго Куртуа, к тому же очевидно, что Анчелотти проводит в столице Испании последний год. Ему Флорентино не смог купить Мбаппе - ограничился Хоселу, да арендовали Кепу, не доверяя Лунину. Но зато нашлись 100 миллионов на Беллингхэма, и он сразу начал оправдывать вложенные деньги сторицей. Во многом за счет Джуда получилось мощно стартовать. Да, была осечка в виде 1-3 в дерби с Атлетико. Но все остальные поединки, как в Примере, так и в Лиге чемпионов, были выиграны галактикос.

Статистика личных встреч

В последний раз Севилья брала ничью в 2021-м году. После этого четырежды побеждал Реал.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что и с новым наставником Севилья сможет зацепиться за очки. Ставим на то, что тут выиграет Реал (коэффициент - 1,82).

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Источник Sport.ua
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