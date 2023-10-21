21.10.2023 19:30 – FT 1 : 1
Испания21 октября 2023, 21:48 | Обновлено 21 октября 2023, 23:23
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Рамос сыграл против бывшего клуба. Севилья и Реал поделили очки
Состоялся матч 10-го тура Ла Лиги
21 октября 2023, 21:48 | Обновлено 21 октября 2023, 23:23
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Сегодня, 21 октября, состоялся матч 10-го тура Ла Лиги. «Севилья» на своем поле поделила очки с мадридским «Реалом».
Счет открыли хозяева на 74-й минуте, автогол на свой счет записал Давид Алаба. Отыграться мадридский клуб сумел через четыре минуты усилиями Дани Карвахаля.
Защитник хозяев Серхио Рамос впервые сыграл против своего бывшего клуба и отметился желтой карточкой на 77-й минуте.
Ла Лига. 10-й тур. 21 октября.
Севилья – Реал – 1:1
Голы: Алаба, 74 (автогол) – Карвахаль, 78.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
74’
ГОЛ ! Автогол забил Давид Алаба (Реал Мадрид).
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