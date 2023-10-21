Рамос сыграл против бывшего клуба. Севилья и Реал поделили очки

Сегодня, 21 октября, состоялся матч 10-го тура Ла Лиги. «Севилья» на своем поле поделила очки с мадридским «Реалом».

Счет открыли хозяева на 74-й минуте, автогол на свой счет записал Давид Алаба. Отыграться мадридский клуб сумел через четыре минуты усилиями Дани Карвахаля.

Защитник хозяев Серхио Рамос впервые сыграл против своего бывшего клуба и отметился желтой карточкой на 77-й минуте.

Ла Лига. 10-й тур. 21 октября.

Севилья – Реал – 1:1

Голы: Алаба, 74 (автогол) – Карвахаль, 78.



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