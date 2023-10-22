Украина. Премьер лига22 октября 2023, 00:34 |
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Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 октября в 13:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги
22 октября 2023, 00:34 |
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В воскресенье, 22 октября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский «Верес» и львовский «Рух».
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Вереса» (трансляция доступна при условии подписки на спонсорство канала за 35 грн).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Рух».
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