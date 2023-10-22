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  4. Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
22 октября 2023, 00:34 |
21
0

Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 октября в 13:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги

22 октября 2023, 00:34 |
21
0
Верес – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 22 октября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский «Верес» и львовский «Рух».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Вереса» (трансляция доступна при условии подписки на спонсорство канала за 35 грн).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Рух».

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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