В воскресенье, 22 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Полесье». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексей Бутовского.

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Начало поединка – в 15:00 по киевскому времени.

«Ворскла» – «Полесье». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча «Ворскла» – «Полесье» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Полесье».