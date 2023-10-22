Украина. Премьер лига22 октября 2023, 00:13 | Обновлено 22 октября 2023, 00:19
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Ворскла – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 октября в 15:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги
22 октября 2023, 00:13 | Обновлено 22 октября 2023, 00:19
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В воскресенье, 22 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Полесье». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексей Бутовского.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка – в 15:00 по киевскому времени.
«Ворскла» – «Полесье». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Видеотрансляцию матча «Ворскла» – «Полесье» можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Полесье».
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