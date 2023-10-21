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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 23:43 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Рух

В Ровно состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги

21 октября 2023, 23:43 |
40
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Рух
УПЛ

В воскресенье, 22 октября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский «Верес» и львовский «Рух».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Вереса».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Рух».

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Источник Sport.ua
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