В воскресенье, 22 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Днепр-1». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо». Начало в 15:00.

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«Динамо» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Днепр-1»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и в Youtube.