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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 22:15 |
172
0

Динамо – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 октября в 17:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги

21 октября 2023, 22:15 |
172
0
Динамо – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 22 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Днепр-1». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Динамо» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Днепр-1»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и в Youtube.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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