Украина. Премьер лига21 октября 2023, 22:15 |
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Динамо – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 октября в 17:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги
21 октября 2023, 22:15 |
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В воскресенье, 22 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Днепр-1». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Динамо» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Днепр-1»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и в Youtube.
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