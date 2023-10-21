Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик – лучший игрок Челси, Зинченко – худший в составе Арсенала
Англия
21 октября 2023, 22:14 | Обновлено 21 октября 2023, 22:24
3385
6

Мудрик – лучший игрок Челси, Зинченко – худший в составе Арсенала

Стали известны оценки игроков в лондонском дерби

21 октября 2023, 22:14 | Обновлено 21 октября 2023, 22:24
3385
6
Мудрик – лучший игрок Челси, Зинченко – худший в составе Арсенала
twitter.com/ChelseaFC

Сегодня, 21 октября состоялся центральный матч 9-го тура Английской премьер-лиги. «Челси» сыграл боевую ничью с «Арсеналом» (2:2).

Лучшим игроком «Челси» по версии портала Whoscored назван украинский вингер хозяев Михаил Мудрик, который в этом матче заработал пенальти и забил фантастический гол. У защитника «Арсенала» Александра Зинченко самая плохая оценка в своей команде – 5.6.

Наивысшую оценку за матч получил вингер «канониров» Букайо Сака, которого оценили в 8 баллов.

Английская Премьер-лига. 9-й тур.

«Челси» – «Арсенал» – 2:2

Палмер (15, пенальти), Мудрик (48) – Райс (77), Троссард (84).

По теме:
«Реинкарнация Азара». Фаны Челси – про супергол Мудрика в игре с Арсеналом
Челси – Арсенал – 2:2. Мудрик заработал пенальти и оформил конфетку. Видео
Мудрик забил гол и заработал пенальти. Челси и Арсенал сыграли вничью
Букайо Сака Михаил Мудрик Александр Зинченко Арсенал Лондон Челси Челси - Арсенал WhoScored
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Срна назвал стартовый состав Шахтера на матч с ЛНЗ
Футбол | 21 октября 2023, 16:14 9
Срна назвал стартовый состав Шахтера на матч с ЛНЗ
Срна назвал стартовый состав Шахтера на матч с ЛНЗ

Стартовый свисток прозвучит в 17:00

Бавария победила Майнц, Байер обыграл на выезде Вольфсбург
Футбол | 21 октября 2023, 23:15 0
Бавария победила Майнц, Байер обыграл на выезде Вольфсбург
Бавария победила Майнц, Байер обыграл на выезде Вольфсбург

Состоялось шесть поединков 8-го тура Бундеслиги

Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Футбол | 21.10.2023, 10:00
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
Эду хвалят за отказ от торгов по Мудрику, но забывают спросить за Хаверца
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
Футбол | 21.10.2023, 20:45
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
ВИДЕО. Это гол года! Мудрик оформил шедевр в матче Челси против Арсенала
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
MMA | 21.10.2023, 21:25
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Где смотреть UFC 294: Махачев – Волкановски, Усман – Чимаев
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віктор Коробка
Хто б що не казав - Мишко помітно прогресує, як в збірній, так і в Челсі. Так тримати, нам ще з італійцями битися!
Ответить
+14
VitosKH
Кто бы сомневался, слёзного пиарщика пора в ингулец
Ответить
+6
AK.228
Та ні…. Он, Машка-ебанашка, каже що Мудрік був непомітний на полі
От паскуда, очі позаливає і не побачив кращого гравця на полі 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
SamojlovS
Что с людьми похвала делает! Стоило тренеру Мишу поддержать - сразу начал отрабатывать "выданный аванс". А вообще - молодец! 
Ответить
+2
Лига конференций без динамо
Как это боты динамо говорят что Мишка  худший и менять его надо было на второй минуте максимум на 10 минуте .
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Айн обыграл Аль-Наср. Бывший клуб Реброва вышел в полуфинал Кубка лиги
Аль-Айн обыграл Аль-Наср. Бывший клуб Реброва вышел в полуфинал Кубка лиги
19.10.2023, 20:38
Футбол
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
20.10.2023, 05:32
Снукер
ЧЕФЕРИН: «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе катастрофа»
ЧЕФЕРИН: «Италия должна пройти квалификацию Евро-2024, иначе катастрофа»
21.10.2023, 13:57 34
Футбол
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
20.10.2023, 21:46 19
Футбол
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
Свитолина аплодировала стоя. Монфис впервые за 2 года вышел в полуфинал
20.10.2023, 22:15 2
Теннис
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
20.10.2023, 08:20 1
Футбол
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
19.10.2023, 18:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем