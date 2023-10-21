Мудрик – лучший игрок Челси, Зинченко – худший в составе Арсенала
Стали известны оценки игроков в лондонском дерби
Сегодня, 21 октября состоялся центральный матч 9-го тура Английской премьер-лиги. «Челси» сыграл боевую ничью с «Арсеналом» (2:2).
Лучшим игроком «Челси» по версии портала Whoscored назван украинский вингер хозяев Михаил Мудрик, который в этом матче заработал пенальти и забил фантастический гол. У защитника «Арсенала» Александра Зинченко самая плохая оценка в своей команде – 5.6.
Наивысшую оценку за матч получил вингер «канониров» Букайо Сака, которого оценили в 8 баллов.
Английская Премьер-лига. 9-й тур.
«Челси» – «Арсенал» – 2:2
Палмер (15, пенальти), Мудрик (48) – Райс (77), Троссард (84).
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