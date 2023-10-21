Мудрик – лучший игрок Челси, Зинченко – худший в составе Арсенала

Сегодня, 21 октября состоялся центральный матч 9-го тура Английской премьер-лиги. «Челси» сыграл боевую ничью с «Арсеналом» (2:2).

Лучшим игроком «Челси» по версии портала Whoscored назван украинский вингер хозяев Михаил Мудрик, который в этом матче заработал пенальти и забил фантастический гол. У защитника «Арсенала» Александра Зинченко самая плохая оценка в своей команде – 5.6.

Наивысшую оценку за матч получил вингер «канониров» Букайо Сака, которого оценили в 8 баллов.

Английская Премьер-лига. 9-й тур.

«Челси» – «Арсенал» – 2:2

Палмер (15, пенальти), Мудрик (48) – Райс (77), Троссард (84).