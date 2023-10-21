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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 21:35 | Обновлено 21 октября 2023, 21:36
162
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1

В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 11-го тура украинской Премьер-лиги

21 октября 2023, 21:35 | Обновлено 21 октября 2023, 21:36
162
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
УПЛ

В воскресенье, 22 октября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Днепр-1».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский. Начало матча в 17.00.

«Динамо» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Днепр-1», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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