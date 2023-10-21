В воскресенье, 22 октября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Днепр-1».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский. Начало матча в 17.00.

«Динамо» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Днепр-1», за которой следите в украинской версии сайта.