Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 11-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 22 октября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Днепр-1».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский. Начало матча в 17.00.
«Динамо» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Днепр-1», за которой следите в украинской версии сайта.
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