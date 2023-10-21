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Германия
21 октября 2023, 15:19 | Обновлено 21 октября 2023, 15:45
159
0

Начал и поставил точку. Кревсун принес победу Боруссии U-19 в Бундеслиге

Молодой украинец стал автором победного дубля

21 октября 2023, 15:19 | Обновлено 21 октября 2023, 15:45
159
0
Начал и поставил точку. Кревсун принес победу Боруссии U-19 в Бундеслиге
ФК Боруссия Дортмунд. Даниил Кревсун (справа)

В субботу, 21 октября, команда «Боруссия» U-19 в 8-м туре юношеской Бундеслиги сыграла на выезде с одногодками из «Бохума».

Игра завершилась победой молодых «шмелей» со счетом 3:1. Героем поединка стал 18-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун. Он на 5-й минуте открыл счет в игре, а на 55-й – поставил точку в победе «Боруссии».

Дортмундская «Боруссия» U-19 – единоличный лидер таблице юношеской Бундеслиги. У нее 8 побед в 8 матчах.

Даниил Кревсун провел за «шмелей» в Бундеслиге 5 матчей, забил 7 голов. Напомним, в сентябре украинец дебютировал за «Боруссию» Дортмунд в Юношеской лиге УЕФА.

Юношеская Бундеслига. 8-й тур

Бохум U-19 – Боруссия U-19 Дортмунд – 1:3

Голы: Бернсдорф, 8 – Кревсун, 5, 55, Райнхофф, 9 пенальти.

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Источник Sport.ua
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