Начал и поставил точку. Кревсун принес победу Боруссии U-19 в Бундеслиге

В субботу, 21 октября, команда «Боруссия» U-19 в 8-м туре юношеской Бундеслиги сыграла на выезде с одногодками из «Бохума».

Игра завершилась победой молодых «шмелей» со счетом 3:1. Героем поединка стал 18-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун. Он на 5-й минуте открыл счет в игре, а на 55-й – поставил точку в победе «Боруссии».

Дортмундская «Боруссия» U-19 – единоличный лидер таблице юношеской Бундеслиги. У нее 8 побед в 8 матчах.

Даниил Кревсун провел за «шмелей» в Бундеслиге 5 матчей, забил 7 голов. Напомним, в сентябре украинец дебютировал за «Боруссию» Дортмунд в Юношеской лиге УЕФА.

Юношеская Бундеслига. 8-й тур

Бохум U-19 – Боруссия U-19 Дортмунд – 1:3

Голы: Бернсдорф, 8 – Кревсун, 5, 55, Райнхофф, 9 пенальти.