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  4. Украинский хавбек Боруссии U-19 Дортмунд: «Сборная Украины – моя мечта»
Германия
16 августа 2023, 09:00 |
1155
0

Украинский хавбек Боруссии U-19 Дортмунд: «Сборная Украины – моя мечта»

18-летний Даниил Кревсун – о команде, ее и своих планах

16 августа 2023, 09:00 |
1155
0
Украинский хавбек Боруссии U-19 Дортмунд: «Сборная Украины – моя мечта»
ФК Боруссия Дортмунд. Даниил Кревсун

Украинский полузащитник Даниил Кревсун, который с января этого года играет в структуре дортмундской «Боруссии» и начал новый сезон в клубной команде U-19, в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о своей адаптации, пояснил командные цели и поделился своими планами.

Напомним, в воскресенье, 13 августа, в матче «Боруссии» U-19 со сверстниками из «Байера» (3:1) Кревсун стал автором второго гола «шмелей». Как выяснилось, за команду из Дортмунда Даниил забил уже не впервые.

– Даниил, поздравляем с голом в матче с «Байером». Если верить имеющейся информации, то этот гол стал для тебя первым за юношескую команду «Боруссии». Все верно?

– Нет, это мой второй гол за «Боруссию». Первый я забил еще весной в кубковом матче. А вот в матче юношеской Бундеслиги я действительно отличился впервые. Итак, спасибо за поздравления!

– В команде знали, что ты забил в Бундеслиге впервые? Как-то на это отреагировали?

– Ребята меня поздравили, но без особых эмоций. Для нас в команде это является нормой: первый гол – это не что-то такое особенное. Здесь отношение к подобному не такое, как в Украине.

– Но на видео видно, что вся команда праздновала твой гол с каким-то воодушевлением. Почему так?

– Да, мы действительно были очень рады. «Байер» – принципиальный для нас соперник, на игру мы сильно настраивались. После моего гола преимущество «Боруссии» увеличилось до 2:0, поэтому наша радость была такой сильной. В общем, матч для нас получился очень сложным и тяжелым.

– К юношеской команде «Боруссии» ты присоединился зимой этого года. Весной была адаптация. Сейчас начался новый сезон. Насколько ты уже стал своим в команде?

– Я считаю, что моя адаптация в команде уже полностью завершилась. В ней я сейчас уже как рыба в воде. Перед началом сезона у нас были подготовительные сборы. Во время их проведения мы все в команде очень сблизились, стали как родные. То есть, обстановка в коллективе очень классная, в ней приятно находиться.

– Сказывается ли языковой барьер?

– Его нет. Я уже могу разговаривать на немецком. К тому же, мы с ребятами в подавляющем большинстве общаемся на английском. В команде есть сразу семь интернациональных игроков, поэтому всем легче общаться на английском. Тренер у нас датчанин, который живет в Германии где-то около 10 лет. Он свободно владеет и немецким, и английским. Поэтому никаких проблем нет.

ФК Боруссия Дортмунд

– Что собой представляет команда U-19 дортмундской «Боруссии», которую у нас в Украине воспринимают как настоящую кузницу талантов?

– В «Боруссии», в целом, все находится на высоком профессиональном уровне. Соответствующее отношение и к нашей команде U-19. Простой пример - работа тренера по физподготовке. Он с нами работает 24/7. У него все на контроле - он может вызвать кого-то до начала тренировки для проведения дополнительной работы, может задержать после занятия, чтобы еще что-то выяснить. Внимание физическому состоянию, а также восстановлению, находится на высшем уровне. У нас в воскресенье [13 августа] была игра с «Байером», а сегодня [14-го числа] мы провели занятия по восстановлению различными группами. Затем был массаж и каждый по желанию мог посетить сауну и холодный бассейн. То есть, в команде U-19 все, как в главной команде.

Еще один момент, который подтверждает высокий уровень «Боруссии». Для нас является нормой попросить у тренера-аналитика видео своей игры в последнем матче для собственного анализа. Затем это видео можно проанализировать с тренерами команды. Подход на высоком уровне.

– Тренерский штаб главной команды «Боруссии» следит за командой U-19?

– Знаю, что тренерский штаб главной «Боруссии» посещает матчи команды - возможно, не сам главный тренер, а кто-то из его помощников. К тому же, я несколько раз видел представителей тренерского штаба возле клубных полей, где мы проводили свои тренировки.

– Даниил, какие цели на сезон в «Боруссии» U-19?

– Команда «Боруссия» U-19 Дортмунд, по моему мнению, является лучшей в юношеской Бундеслиге. Поэтому неудивительно, что мы хотим занять первое место в лиге на финише сезона. Также мы хотим сделать максимум в Юношеской Лиге чемпионов. Будем мы выступать еще в двух национальных кубковых турнирах. Я считаю, что и там мы должны быть первыми. Сделать это конечно будет трудно, но мы будем для этого делать все возможное.

– Что именно целью имеешь лично ты? Есть желание когда-то попасть в главную команду «Боруссии»?

– Да конечно, мне хотелось бы когда-то сыграть за первую команду «Боруссии». Я знаю, что этот путь будет сложным, ведь не я один такой, который хочет играть в главной команде. У нас много талантливых ребят, которые также об этом мечтают. Уверен, все ради своей мечты работают со 100%-м стремлением. Мы движемся вперед. Я двигаюсь вперед вместе с командой.

ФК Боруссия Дортмунд

– В команде высокая конкуренция? Насколько ты считаешь себя игроком ее основного состава?

– У нас есть примерно 14-15 игроков, которые составляют костяк команды. Впрочем, никому из нас место в стартовом составе не гарантировано. Все условно. Мы должны хорошо проявлять себя во время тренировок и играть на высоком уровне в официальных матчах.

– В Украине ты до последнего времени был в системе донецкого «Шахтера». Затем состоялся твой переезд в Германию, где сначала была команда «Пройсен Мюнстер», а дальше – «Боруссия» Дортмунд. Не жалеешь о том, что уехал из «Шахтера»?

– Сначала было очень обидно, что меня не вызвали в команду U-19 донецкого «Шахтера». Я не знал, что делать дальше, как быть. Но уже через полгода после этого я попал в «Боруссию» Дортмунд. Сейчас я понимаю, что пока что в моей жизни не было ничего лучшего, чем есть сейчас. Если бы я вернулся в «Шахтер», то не достиг бы того, тех результатов, которые имею сегодня.

– По твоему мнению, ты в Дортмунде насколько близко находишься к юношеской сборной Украины?

– Играть за сборную Украины – это моя мечта. Но пока никто по этому поводу со мной не контактировал. Мне остается работать и доказывать свое желание быть вызванным в юношескую сборную Украины.

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Даниил Кревсун Боруссия Дортмунд U-19 чемпионат Германии по футболу статьи эксклюзив
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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