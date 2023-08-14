ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд

18-летний украинец Даниил Кревсун вчера забил дебютный гол за «Боруссию Дортмунд» U-19 в игре с «Байером» U-19. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «шмелей», победный второй гол забил воспитанник «Шахтера».

После начала полномасштабной войны молодой украинский атакующий полузащитник переехал в Германию, где первое время играл за «Пройсен Мюнстер». За полгода он провел 6 матчей за команду U-19, в которых оформил 4 гола и 1 ассист.

Уже в январе 2023 года его подписала «Боруссия», в молодежной команде которой за прошлый сезон он отыграл 8 матчей и отличился ассистом.