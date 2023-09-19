Молодежные турниры19 сентября 2023, 21:47 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:57
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Кревсун дебютировал за Боруссию Дортмунд в Юношеской лиге УЕФА
Даниил Кревсун сыграл против ПСЖ
19 сентября 2023, 21:47 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:57
623
0
Украинский полузащитник Даниил Кревсун дебютировал в составе «Боруссии Дортмунд U-19» в Юношеской лиге УЕФА.
В гостевом матче против французского «ПСЖ U-19» Кревсун сыграл 15 минут, выйдя на замену на 79-й минуте встречи вместо Париса Бруннера.
Встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил нидерландский форвард Юлиан Райкхофф.
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