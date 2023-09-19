Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кревсун дебютировал за Боруссию Дортмунд в Юношеской лиге УЕФА
Молодежные турниры
19 сентября 2023, 21:47 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:57
623
0

Кревсун дебютировал за Боруссию Дортмунд в Юношеской лиге УЕФА

Даниил Кревсун сыграл против ПСЖ

19 сентября 2023, 21:47 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:57
623
0
Кревсун дебютировал за Боруссию Дортмунд в Юношеской лиге УЕФА
Twitter (ФК Боруссия Дортмунд). Даниил Кревсун

Украинский полузащитник Даниил Кревсун дебютировал в составе «Боруссии Дортмунд U-19» в Юношеской лиге УЕФА.

В гостевом матче против французского «ПСЖ U-19» Кревсун сыграл 15 минут, выйдя на замену на 79-й минуте встречи вместо Париса Бруннера.

Встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил нидерландский форвард Юлиан Райкхофф.

По теме:
Алексей БЕЛИК: «Такого результата мы, наверное, не ожидали, но это футбол»
Шахтер U-19 – Порту U-19 – 1:4. Слабый старт в Юношеской Лиге УЕФА. Обзор
Нападающий Милана установил рекорд Юношеской лиги УЕФА
Даниил Кревсун Боруссия Дортмунд U-19 Юношеская лига УЕФА ПСЖ U-19
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Футбол | 19 сентября 2023, 16:05 20
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту

Команда, которую в соперниках хотел видеть капитан «горняков» Тарас Степаненко

Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Волейбол | 19 сентября 2023, 09:43 36
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024

На этот раз подопечные Ивана Петкова проиграли команде Доминиканской Республики 0:3

Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом
Футбол | 19.09.2023, 21:49
Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом
Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом
В команду требуется Product manager
Футбол | 19.09.2023, 11:34
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Футбол | 19.09.2023, 00:05
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 24
Футбол
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
19.09.2023, 13:59 2
Бокс
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
18.09.2023, 14:51
Бокс
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Рекорд сезона! Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
17.09.2023, 22:35 5
Другие виды
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
19.09.2023, 00:59 1
Футбол
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
18.09.2023, 17:25 23
Футбол
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
17.09.2023, 16:17 4
Футбол
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
17.09.2023, 21:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем