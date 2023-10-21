Черноморец – Минай. Команды назвали составы на матч УПЛ
Игра начнется в 15:00 по киевскому времени
В субботу, 21 октября, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный «Черноморец» и «Минай» из Закарпатской области.
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Начало игры – в 15:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы.
«Черноморец»: Варакута – Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Иеде.
«Минай»: Бандура – Немчанинов, Булеза, Солдат, Витенчук, Ралюченко, Мельник, Вишневский, Гуничев, Рогозинский, Твердохлеб.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Минай».
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