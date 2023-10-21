Появился неожиданный кандидат на проведение финала ЧМ-2030

Претендентом на проведение финального матча футбольного чемпионата мира 2030 года стало Марокко.

Напомним, ранее сообщалось, что основным кандидатом на то, чтобы провести решающую игру турнира является домашняя арена мадридского «Реала» – стадион «Сантьяго Бернабеу». Теперь у него, судя по всему, есть конкурент.

Как известно, ЧМ-2030 по футболу состоится в Испании, Португалии и Марокко. Впрочем, стартовые матчи турнира пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае. Произойдет это в честь 100-летия первого в истории мундиаля, который был проведен в Южной Америке.

Рабат, Касабланка, Танжер, Агадир, Марракеш и Фес – это города, которые Марокко рассматривает в качестве возможных мест проведения игр ЧМ-2030. Но окончательное решение по аренам еще не принято.