Стало известно, где пройдет финальный матч чемпионата мира 2030 по футболу.

Решающий матч мундиаля примет стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Финал запланирован на 14 июля 2030 года.

4 октября были определены хозяева чемпионата мира по футболу 2030. Ими стали Испания, Португалия и Марокко.

Сборные Уругвая, Аргентины и Парагвая сыграют дома первые матчи ЧМ-2030 в честь 100-летия проведения первого ЧМ-1930, который принимал Уругвай.

ФИФА хочет, чтобы на чемпионате мира было как минимум 14 стадионов. В 2026 году в США, Канаде и Мексике будет задействовано 16 арен.

Испания готова предоставить 11 стадионов, остальные матчи пройдут в Португалии и Марокко. Три матча, которые собираются организовать в Южной Америке, особо не повлияют на первоначальный проект.

Барселона и Мадрид – единственные города, в которых есть два стадиона. В число 15 стадионов, которые выдвинули от Испании кандидатуры на проведение ЧМ, входят: Балаидос, Эль-Молинон, Риасор, Сан-Мамес, Аноэта, Ла-Ромареда, Камп Ноу, Корнелья-Эль-Прат, Сантьяго Бернабеу, Метрополитано, Нуэво-Месталья, Нуэва-Кондомина, Ла Картуха, Ла Росаледа и Гран-Канария.

Жозе Алваладе и Да Луш в Лиссабоне, а также Драгао в Порту – португальские стадионы, которые примут матчи ЧМ-2030.

Рабат, Касабланка, Танжер, Агадир, Марракеш и Фес – города, которые Марокко рассматривает в качестве возможных мест проведения ЧМ-2030, но еще не принято окончательного решения.