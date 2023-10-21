Валерий КРИВЕНЦОВ: «Мы были вынуждены подчиниться решению УЕФА»

26 октября в очередном туре группового раунда Лиги конференций луганская «Заря» должна была сыграть в гостях с «Маккаби» Тель-Авив. Однако УЕФА по известным причинам перенес этот поединок на 25 ноября.

Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов прокомментировал для Sport.ua это решение:

– Руководство нашего клуба предлагало различные варианты проведения этого поединка, но УЕФА остановился все же на переносе, – отметил наставник «Зари». – Луганская команда вынуждена придерживаться этого решения. 26 октября состоится очередная тренировка, футболисты «Зари» будут готовиться к матчу 12 тура УПЛ с «Полесьем», который запланирован на 29 октября».

Пока что футболисты «Зари» в своей группе Лиги конференций занимают второе место, набрав четыре очка.

Ранее главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов дал оценку поединку 11-го тура УПЛ против «Оболони» (4:2).