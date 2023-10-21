21.10.2023 13:15 – перерыв 2 : 0
Украина. Первая лига21 октября 2023, 12:47 | Обновлено 21 октября 2023, 12:58
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Нива Бузовая – Карпаты, Агробизнес – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 октября матчи 13-го тура Первой лиги
21 октября 2023, 12:47 | Обновлено 21 октября 2023, 12:58
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В субботу, 21 октября, состоится три поединка 13-го тура чемпионата Украины среди клубов Первой лиги ПФЛ.
Первая лига. 13-й тур
Группа А
- 12:30. Нива Бузовая – Карпаты
- 13:25. Агробизнес – Хуст
Группа Б
- 13:45. Виктория – Диназ
12:30. Нива Бузовая – Карпаты
13:25. Агробизнес – Хуст
13:45. Виктория – Диназ
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шостак (Агробизнес).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
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