Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нива Бузовая – Карпаты, Агробизнес – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Агробизнес
21.10.2023 13:15 – перерыв 2 : 0
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
21 октября 2023, 12:47 | Обновлено 21 октября 2023, 12:58
559
0

Нива Бузовая – Карпаты, Агробизнес – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 октября матчи 13-го тура Первой лиги

21 октября 2023, 12:47 | Обновлено 21 октября 2023, 12:58
559
0
Нива Бузовая – Карпаты, Агробизнес – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В субботу, 21 октября, состоится три поединка 13-го тура чемпионата Украины среди клубов Первой лиги ПФЛ.

Первая лига. 13-й тур

Группа А

  • 12:30. Нива Бузовая – Карпаты
  • 13:25. Агробизнес – Хуст

Группа Б

  • 13:45. Виктория – Диназ

12:30. Нива Бузовая – Карпаты

13:25. Агробизнес – Хуст

13:45. Виктория – Диназ

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шостак (Агробизнес).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
По теме:
На финише чемпионата Первой лиги «золотые» очки учитываться не будут
Голкипер Буковины вернулся к тренировкам после травмы
Первая лига. Камбэк Подолья, разгром от Кремня
смотреть онлайн Нива Бузовая Карпаты Львов Агробизнес Хуст Виктория Сумы (Николаевка) Диназ Вышгород Первая лига Украины
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГЛЫВИНСКИЙ: «Бегство работников Кривбасса бросает тень на всех журналистов»
Футбол | 21 октября 2023, 12:26 1
ГЛЫВИНСКИЙ: «Бегство работников Кривбасса бросает тень на всех журналистов»
ГЛЫВИНСКИЙ: «Бегство работников Кривбасса бросает тень на всех журналистов»

Пресс-секретарь национальной сборной Украины – о невозвращении двух сотруднкиов «Кривбасса»

Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Футбол | 20 октября 2023, 21:28 6
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере

Хорватский специалист с конца минувшего года возглавляет «Хайдук»

Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Футбол | 20.10.2023, 22:09
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Черноморец – Минай. Команды назвали составы на матч УПЛ
Футбол | 21.10.2023, 13:58
Черноморец – Минай. Команды назвали составы на матч УПЛ
Черноморец – Минай. Команды назвали составы на матч УПЛ
Возвращение УПЛ, Срна раскритиковал ван Леувена, преемник Гвардиолы
Другие виды | 21.10.2023, 06:00
Возвращение УПЛ, Срна раскритиковал ван Леувена, преемник Гвардиолы
Возвращение УПЛ, Срна раскритиковал ван Леувена, преемник Гвардиолы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
19.10.2023, 12:00 13
Футбол
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
20.10.2023, 05:32
Снукер
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
19.10.2023, 18:52
Бокс
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
19.10.2023, 15:15 40
Футбол
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
20.10.2023, 11:56 14
Футбол
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
19.10.2023, 17:09 5
Футзал
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
20.10.2023, 11:00 2
Футбол
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем