21.10.2023 13:15 – FT 3 : 0
Украина. Первая лига21 октября 2023, 16:35 |
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Карпаты минимально победили Ниву, Агробизнес разгромил Хуст
Состоялись три поединка Первой лиги Украины
21 октября 2023, 16:35 |
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Сегодня, 21 октября, продолжается 13-й тур Первой лиги Украины. Львовские «Карпаты» благодаря точному удару Амбросия Чачуа победили «Нивую Бузову», «Агробизнес» разгромил «Хуст», а «Виктория» оказалась сильнее вышгородского «Диназа».
Первая лига. 13-й тур, 21 октября.
Группа А.
Нива Бузова – Карпаты – 0:1
Гол: Чачуа, 61.
Агробизнес – Хуст – 3:0
Голы: Кузьмин, 27, Шостак, 44, Галенков, 56.
Группа В.
Виктория – Диназ – 2:1
Голы: Мишенко, 28, Байдал, 58, Шевченко, 90+1.
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