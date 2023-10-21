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Агробизнес
21.10.2023 13:15 – FT 3 : 0
Хуст
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Украина. Первая лига
21 октября 2023, 16:35 |
234
0

Карпаты минимально победили Ниву, Агробизнес разгромил Хуст

Состоялись три поединка Первой лиги Украины

21 октября 2023, 16:35 |
234
0
Карпаты минимально победили Ниву, Агробизнес разгромил Хуст
ФК Карпаты.

Сегодня, 21 октября, продолжается 13-й тур Первой лиги Украины. Львовские «Карпаты» благодаря точному удару Амбросия Чачуа победили «Нивую Бузову», «Агробизнес» разгромил «Хуст», а «Виктория» оказалась сильнее вышгородского «Диназа».

Первая лига. 13-й тур, 21 октября.

Группа А.

Нива Бузова – Карпаты – 0:1
Гол: Чачуа, 61.

Агробизнес – Хуст – 3:0
Голы: Кузьмин, 27, Шостак, 44, Галенков, 56.

Группа В.

Виктория – Диназ – 2:1
Голы: Мишенко, 28, Байдал, 58, Шевченко, 90+1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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