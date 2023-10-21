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Англия
21 октября 2023, 12:04 | Обновлено 21 октября 2023, 12:20
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0

Юрген КЛОПП: «Ни на секунду не сомневался в характере Салаха»

Главный тренер «Ливерпуля» – о позиции Мохамеда Салаха по поводу событий на Ближнем Востоке

21 октября 2023, 12:04 | Обновлено 21 октября 2023, 12:20
235
0
Юрген КЛОПП: «Ни на секунду не сомневался в характере Салаха»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал позицию египетского форварда команды Мохамеда Салаха по поводу событий на Ближнем Востоке во время пресс-конференции перед матчем АПЛ против «Эвертона».

«Очень важно, чтобы у нас были сильные личности. Я не сомневался в этом, но это не место для обсуждения такой очень и очень серьезной темы в футбольной среде. Вам хорошо – вас никто об этом не спрашивает, поэтому считаю, что это нужно оставить за пределами этой комнаты. Я ни на секунду не сомневался в характере Мо, но к его сообщению это не имеет никакого отношения», – сказал Клопп.

Напомним, что Мохамед Салах записал видео в поддержку Палестины и сделал пожертвование для жителей Газы.

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Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах Английская Премьер-лига
Источник BBC
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