Юрген КЛОПП: «Ни на секунду не сомневался в характере Салаха»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал позицию египетского форварда команды Мохамеда Салаха по поводу событий на Ближнем Востоке во время пресс-конференции перед матчем АПЛ против «Эвертона».

«Очень важно, чтобы у нас были сильные личности. Я не сомневался в этом, но это не место для обсуждения такой очень и очень серьезной темы в футбольной среде. Вам хорошо – вас никто об этом не спрашивает, поэтому считаю, что это нужно оставить за пределами этой комнаты. Я ни на секунду не сомневался в характере Мо, но к его сообщению это не имеет никакого отношения», – сказал Клопп.

Напомним, что Мохамед Салах записал видео в поддержку Палестины и сделал пожертвование для жителей Газы.