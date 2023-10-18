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Англия
18 октября 2023, 23:27 | Обновлено 18 октября 2023, 23:51
403
0

Салах внес пожертвование на нужды жителей сектора Газы

Египетский форвард получил благодарность

18 октября 2023, 23:27 | Обновлено 18 октября 2023, 23:51
403
0
Салах внес пожертвование на нужды жителей сектора Газы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий английского клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохамед Салах стал автором значительного пожертвования в помощь жителям сектора Газы.

Сообщается, что Салах за свой поступок получил благодарность от Египетского Красного Полумесяца. Сумма денег, которую футболист пожертвовал, не разглашается.

«Мы получили пожертвование через его агента Рами Аббаса для удовлетворения основных потребностей и потребностей жителей Газы, будь то медицинские или пищевые, на основе оценки и запросов Палестинского Красного Полумесяца.

Решение не раскрывать сумму пожертвования было принято в соответствии с желанием Салаха», - рассказал исполнительный директор Египетского Красного Полумесяца Рами Ан-Назир.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах стал автором уникального достижения в АПЛ.

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Мохамед Салах Палестина Израиль Ливерпуль Английская Премьер-лига
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