Салах стал автором уникального достижения в АПЛ

Вчера «Ливерпуль» в матче шестого тура АПЛ обыграл «Вест Хэм» 3:1. На 16-й минуте с пенальти счет в матче открыл Мохамед Салах.

Таким образом, Салах продлил свою серию матчей в АПЛ с результативными действиями (гол или ассист) до отметки в 12 матчей подряд.

Это позволило ему установить уникальное для АПЛ достижение. Он – первый игрок в истории лиги, который выдал за карьеру уже две серии из 12 и более матчей подряд с результативными действиями.

Первая подобная серия Салаха случилась в период с августа по декабрь 2021 года и в итоге оборвалась на отметке в 15 матчей.