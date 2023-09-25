Салах стал автором уникального достижения в АПЛ
У форварда уже вторая 12-матчевая серия результативных действий
Вчера «Ливерпуль» в матче шестого тура АПЛ обыграл «Вест Хэм» 3:1. На 16-й минуте с пенальти счет в матче открыл Мохамед Салах.
Таким образом, Салах продлил свою серию матчей в АПЛ с результативными действиями (гол или ассист) до отметки в 12 матчей подряд.
Это позволило ему установить уникальное для АПЛ достижение. Он – первый игрок в истории лиги, который выдал за карьеру уже две серии из 12 и более матчей подряд с результативными действиями.
Первая подобная серия Салаха случилась в период с августа по декабрь 2021 года и в итоге оборвалась на отметке в 15 матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер в супертяжелом весе рассказал, сможет ли отправить в нокаут Александра Усика
Соперниками сине-желтой команды будут Северная Македония и Мальта.