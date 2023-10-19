ВИДЕО. «Человечество должно победить». Салах поддержал Палестину
Игрок Ливерпуля опубликовал пост в своем Instagram
31-летний египетский футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал пост в своем Instagram, в котором поддержал Палестину и призвал мировых лидеров остановить израильско-палестинский конфликт:
«В такое время трудно говорить. Сейчас видим очень много насилия и жестокости. Страшно наблюдать за эскалацией в последние недели.
Каждая жизнь священна и должна быть защищена. Это все нужно остановить. Семьи разваливаются. Очевидно, что в Сектор Газа нужно доставить гуманитарную помощь.
Сцены в больнице вчера вечером были ужасающими. Людям из Газы срочно нужна еда, вода и медикаменты. Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшее убийство невинных душ. Человечество должно победить», – заявил Салах.
Ранее жителей Палестины также поддержал Карим Бензема, за что теперь может быть лишен французского гражданства.
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