ВИДЕО. «Человечество должно победить». Салах поддержал Палестину

31-летний египетский футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал пост в своем Instagram, в котором поддержал Палестину и призвал мировых лидеров остановить израильско-палестинский конфликт:

«В такое время трудно говорить. Сейчас видим очень много насилия и жестокости. Страшно наблюдать за эскалацией в последние недели.



Каждая жизнь священна и должна быть защищена. Это все нужно остановить. Семьи разваливаются. Очевидно, что в Сектор Газа нужно доставить гуманитарную помощь.



Сцены в больнице вчера вечером были ужасающими. Людям из Газы срочно нужна еда, вода и медикаменты. Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшее убийство невинных душ. Человечество должно победить», – заявил Салах.

Ранее жителей Палестины также поддержал Карим Бензема, за что теперь может быть лишен французского гражданства.