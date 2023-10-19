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  4. ВИДЕО. «Человечество должно победить». Салах поддержал Палестину
Англия
19 октября 2023, 02:21 |
120
0

ВИДЕО. «Человечество должно победить». Салах поддержал Палестину

Игрок Ливерпуля опубликовал пост в своем Instagram

19 октября 2023, 02:21 |
120
0
ВИДЕО. «Человечество должно победить». Салах поддержал Палестину
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

31-летний египетский футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал пост в своем Instagram, в котором поддержал Палестину и призвал мировых лидеров остановить израильско-палестинский конфликт:

«В такое время трудно говорить. Сейчас видим очень много насилия и жестокости. Страшно наблюдать за эскалацией в последние недели.

Каждая жизнь священна и должна быть защищена. Это все нужно остановить. Семьи разваливаются. Очевидно, что в Сектор Газа нужно доставить гуманитарную помощь.

Сцены в больнице вчера вечером были ужасающими. Людям из Газы срочно нужна еда, вода и медикаменты. Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшее убийство невинных душ. Человечество должно победить», – заявил Салах.

Ранее жителей Палестины также поддержал Карим Бензема, за что теперь может быть лишен французского гражданства.

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Мохамед Салах Ливерпуль видео Израиль Палестина
Источник Instagram
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