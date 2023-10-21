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Чемпионат Украины
Александрия
21.10.2023 19:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 07:22 | Обновлено 21 октября 2023, 07:24
78
0

Александрия – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 11 тура УПЛ начнется 21 октября в 19:00

21 октября 2023, 07:22 | Обновлено 21 октября 2023, 07:24
78
0
Александрия – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру судить будет арбитр Дмитрий Кривушкин, представляющий город Харьков.

Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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