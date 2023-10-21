Александрия – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 11 тура УПЛ начнется 21 октября в 19:00
В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 19:00.
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Игру судить будет арбитр Дмитрий Кривушкин, представляющий город Харьков.
Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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