В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 19:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру судить будет арбитр Дмитрий Кривушкин, представляющий город Харьков.

Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.