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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 07:14 | Обновлено 21 октября 2023, 07:17
49
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Колос

Игра начнется 21 октября в 19:00

21 октября 2023, 07:14 | Обновлено 21 октября 2023, 07:17
49
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Колос
УПЛ

В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру судить будет арбитр Дмитрий Кривушкин, представляющий город Харьков.

Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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