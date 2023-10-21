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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
21.10.2023 17:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 04:54 | Обновлено 21 октября 2023, 05:02
131
0

Шахтер – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется 21 октября в 17:00

21 октября 2023, 04:54 | Обновлено 21 октября 2023, 05:02
131
0
Шахтер – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретится с черкасским ЛНЗ. Матч пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Дмитрий Кривушкин, он представляет город Харьков.

Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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