Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – ЛНЗ
Игра пройдет 21 октября
В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретится с черкасским ЛНЗ. Матч пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
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Игру будет судить Дмитрий Кривушкин, он представляет город Харьков.
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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