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Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 02:04 | Обновлено 21 октября 2023, 02:15
81
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – ЛНЗ

Игра пройдет 21 октября

21 октября 2023, 02:04 | Обновлено 21 октября 2023, 02:15
81
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – ЛНЗ
ФК ЛНЗ

В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретится с черкасским ЛНЗ. Матч пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Дмитрий Кривушкин, он представляет город Харьков.

Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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