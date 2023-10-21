Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – ЛНЗ

В субботу, 21 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» встретится с черкасским ЛНЗ. Матч пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Дмитрий Кривушкин, он представляет город Харьков.

Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.