Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий ИВАЩЕНКО: «Было ощущение, что удастся забить третий мяч, но...»
Украина. Премьер лига
21 октября 2023, 01:46 | Обновлено 21 октября 2023, 01:53
56
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Было ощущение, что удастся забить третий мяч, но...»

Главный тренер «Оболони» подытожил матч с «Зарей»

21 октября 2023, 01:46 | Обновлено 21 октября 2023, 01:53
56
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Было ощущение, что удастся забить третий мяч, но...»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко дал комментарий после поражения своей команды в игре 11 тура УПЛ против «Зари» (2:4).

«Поражение есть поражение. Надо уметь проигрывать. После первого тайма выигрывали 2:1, но детские ошибки приводят к пропущенным мячам. В любом случае это где-то мало опыта у ребят. «Заря» – призер чемпионата прошлого года, а в этом удачно выступает на евроарене.

Надо работать, есть положительные моменты. Есть также психологические моменты, нужно поработать с ребятами, чтобы таких ошибок не было. Они сами знают, что после таких ошибок такие команды, как «Динамо», «Шахтер», «Заря» не прощают.

Истечение контракта в Суханова? Конечно, мы всегда держим в видутакие вопросы. У нас есть спортивный директор и директор клуба, они постоянно на связи и в курсе всех таких вопросов.

Непринужденные ошибки – тенденция из-за уровня УПЛ? Конечно, да. Если вы видите такие ошибки, то это из-за уровня. Если есть добротный уровень, то совсем другой результат, нет подобных детских ошибок. Хотя и в еврокубках большие клубы тоже допускают подобные ошибки. Главное, чтобы подобные ошибки не повторялись.

Во втором тайме игра шла по сценарию «Оболони», но пропустили? Да, было ощущение на скамейке, что удастся забить третий мяч. Но... Детские ошибки, не сыграли в отборе – и пропустили гол. Такие моменты недопустимы, будем говорить об этом ребятам. Буду ли штрафовать за такое? Ну, это внутренний вопрос клуба, но мы сами себя штрафуем, допуская такие ошибки. Нужно чувствовать ответственность и выполнять то, что говорит тренер.

Получил бы удовольствие от игры, будь обычным зрителем? Ну, зрителям нравятся забитые голы. Моменты создаются. Реализация подводит. Это не Первая лига, здесь таких ошибок не прощают.

Мы работаем над ребятами в том плане, что уважаем всех соперников, но выходим и играем. у всех команд есть проблемы, нужно выходить и играть на победу. Можно играть со всеми.

Как пошло на пользу окно из-за международных матчей? Ну, это как когда. Когда большие паузы, бывает тяжело, ребята скучают по игре, не хватает официальных матчей.

Краснопир в сборной? Это достижение, но нужно двигаться, чтобы попасть не только в молодежную сборную, но и в национальную. Главное, чтобы молодость не сыграла с ним злую шутку. Ему немного физически было тяжело, поэтому немного его поберегли», – сказал Иващенко.

По теме:
В матче с «Оболонью» «Заря» отметила сразу три юбилея
Матч Динамо – Днепр-1: какая ситуация с дисквалификациями?
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск пресс-конференция Валерий Кривенцов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Заря
Источник ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

VAR отменил гол на 90+2 минуте. Гавр и Ланс разошлись миром в Лиге 1
Футбол | 21 октября 2023, 00:55 0
VAR отменил гол на 90+2 минуте. Гавр и Ланс разошлись миром в Лиге 1
VAR отменил гол на 90+2 минуте. Гавр и Ланс разошлись миром в Лиге 1

Флориан Сотока из «Ланса» отправил мяч в сетку, но взятие не было засчитано

Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Футбол | 20 октября 2023, 13:28 30
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена

Нужен «шахтерский» футбол

Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Футбол | 20.10.2023, 21:46
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Дарио СРНА: «Своими победами можем дать нашим военным большие эмоции»
Футбол | 20.10.2023, 20:45
Дарио СРНА: «Своими победами можем дать нашим военным большие эмоции»
Дарио СРНА: «Своими победами можем дать нашим военным большие эмоции»
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Футбол | 20.10.2023, 11:56
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
19.10.2023, 09:49 20
Футбол
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
19.10.2023, 04:16
Футбол
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
19.10.2023, 02:59
Теннис
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
19.10.2023, 05:40 7
Футбол
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
19.10.2023, 13:43 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
19.10.2023, 15:59
Футбол
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
19.10.2023, 15:15 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем