Валерий ИВАЩЕНКО: «Было ощущение, что удастся забить третий мяч, но...»

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко дал комментарий после поражения своей команды в игре 11 тура УПЛ против «Зари» (2:4).

«Поражение есть поражение. Надо уметь проигрывать. После первого тайма выигрывали 2:1, но детские ошибки приводят к пропущенным мячам. В любом случае это где-то мало опыта у ребят. «Заря» – призер чемпионата прошлого года, а в этом удачно выступает на евроарене.

Надо работать, есть положительные моменты. Есть также психологические моменты, нужно поработать с ребятами, чтобы таких ошибок не было. Они сами знают, что после таких ошибок такие команды, как «Динамо», «Шахтер», «Заря» не прощают.

Истечение контракта в Суханова? Конечно, мы всегда держим в видутакие вопросы. У нас есть спортивный директор и директор клуба, они постоянно на связи и в курсе всех таких вопросов.

Непринужденные ошибки – тенденция из-за уровня УПЛ? Конечно, да. Если вы видите такие ошибки, то это из-за уровня. Если есть добротный уровень, то совсем другой результат, нет подобных детских ошибок. Хотя и в еврокубках большие клубы тоже допускают подобные ошибки. Главное, чтобы подобные ошибки не повторялись.

Во втором тайме игра шла по сценарию «Оболони», но пропустили? Да, было ощущение на скамейке, что удастся забить третий мяч. Но... Детские ошибки, не сыграли в отборе – и пропустили гол. Такие моменты недопустимы, будем говорить об этом ребятам. Буду ли штрафовать за такое? Ну, это внутренний вопрос клуба, но мы сами себя штрафуем, допуская такие ошибки. Нужно чувствовать ответственность и выполнять то, что говорит тренер.

Получил бы удовольствие от игры, будь обычным зрителем? Ну, зрителям нравятся забитые голы. Моменты создаются. Реализация подводит. Это не Первая лига, здесь таких ошибок не прощают.

Мы работаем над ребятами в том плане, что уважаем всех соперников, но выходим и играем. у всех команд есть проблемы, нужно выходить и играть на победу. Можно играть со всеми.

Как пошло на пользу окно из-за международных матчей? Ну, это как когда. Когда большие паузы, бывает тяжело, ребята скучают по игре, не хватает официальных матчей.

Краснопир в сборной? Это достижение, но нужно двигаться, чтобы попасть не только в молодежную сборную, но и в национальную. Главное, чтобы молодость не сыграла с ним злую шутку. Ему немного физически было тяжело, поэтому немного его поберегли», – сказал Иващенко.