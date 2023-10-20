Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере

45-летний главный тренер хорватского «Хайдука» Иван Леко на сегодняшней пресс-конференции перед матчем чемпионата страны против «Осиека» ответил на вопрос журналистов о том, что он вскоре якобы может возглавить донецкий «Шахтер».

«Мы пришли сюда говорить о матче «Хайдук» - «Осиек». Я здесь душой и телом. Все вокруг это знают. Кто, что и как – это пустая трата времени и сил», - заявил Леко.

Иван Леко с 2014 года на тренерской работе. До «Хайдука» специалист возглавлял бельгийские «Левен», «Сент-Трюйден», «Брюгге» и «Антверпен», эмиратский «Аль-Айн» и китайский «Шанхай Порт».

Ранее СМИ сообщили, что другой хорватский специалист Игор Тудор, которого пресса также сватала в «Шахтер», накануне прибыл в Стамбул, где планирует посетить матч «Галатасарая» и «Бешикташа» и, вероятно, провести переговоры с боссами «черных орлов» на предмет того, чтобы стать главным тренером этой команды.