Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
Другие новости
20 октября 2023, 21:28 |
2000
2

Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере

Хорватский специалист с конца минувшего года возглавляет «Хайдук»

20 октября 2023, 21:28 |
2000
2
Иван Леко прокомментировал слухи о возможной работе в Шахтере
hajduk.hr. Иван Леко

45-летний главный тренер хорватского «Хайдука» Иван Леко на сегодняшней пресс-конференции перед матчем чемпионата страны против «Осиека» ответил на вопрос журналистов о том, что он вскоре якобы может возглавить донецкий «Шахтер».

«Мы пришли сюда говорить о матче «Хайдук» - «Осиек». Я здесь душой и телом. Все вокруг это знают. Кто, что и как – это пустая трата времени и сил», - заявил Леко.

Иван Леко с 2014 года на тренерской работе. До «Хайдука» специалист возглавлял бельгийские «Левен», «Сент-Трюйден», «Брюгге» и «Антверпен», эмиратский «Аль-Айн» и китайский «Шанхай Порт».

Ранее СМИ сообщили, что другой хорватский специалист Игор Тудор, которого пресса также сватала в «Шахтер», накануне прибыл в Стамбул, где планирует посетить матч «Галатасарая» и «Бешикташа» и, вероятно, провести переговоры с боссами «черных орлов» на предмет того, чтобы стать главным тренером этой команды.

По теме:
Дарио СРНА: «Своими победами можем дать нашим военным большие эмоции»
Минус кандидат? Тренер, которого сватали в Шахтер, прибыл в Стамбул
Экс-шеф академии Шахтера – о выезде из Донецка: «Сначала заехали в россию»
Хайдук Сплит Шахтер Донецк новый тренер Шахтера назначение тренера
Источник Direktno.hr
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ
Футбол | 19 октября 2023, 23:05 5
Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ
Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ

Оскару Гарсии неинтересна работа с донецким клубом

Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Футбол | 20 октября 2023, 11:56 7
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера

Мигель Кардосо поделился своими воспоминаниями о работе в Украине с молодыми «горняками»

Подтвердили амбиции. Кривбас одержал победу над Металлистом 1925
Футбол | 20.10.2023, 20:58
Подтвердили амбиции. Кривбас одержал победу над Металлистом 1925
Подтвердили амбиции. Кривбас одержал победу над Металлистом 1925
Снигур в трех сетах уступила Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии
Теннис | 20.10.2023, 19:48
Снигур в трех сетах уступила Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии
Снигур в трех сетах уступила Корпач в четвертьфинале турнира в Румынии
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
Снукер | 20.10.2023, 05:32
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
В снукерном мире удалось мирно разрешить назревающий конфликт
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Бідний Шахтар, виявляється без гарантованої ЛЧ трохи важче тренера знайти
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
19.10.2023, 13:43 1
Бокс
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
19.10.2023, 09:00 32
Футбол
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
Хирн назвал один из боев Ломаченко своей самой большой ошибкой
19.10.2023, 18:52
Бокс
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
19.10.2023, 17:09 5
Футзал
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
Кто будет играть с Шахтером? У Барселоны 8 травмированных
19.10.2023, 09:49 20
Футбол
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
Такой футбол нам не нужен. Срна раскритиковал ван Леувена
20.10.2023, 13:28 30
Футбол
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
19.10.2023, 15:15 36
Футбол
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
Джошуа назвал проблему, которая не позволила ему победить Усика
20.10.2023, 08:55 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем