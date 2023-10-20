Дарио СРНА: «Своими победами можем дать нашим военным большие эмоции»

Исполняющий обязанности главного тренера донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал о своем отношении и требованиях к игрокам команды.

«Для них я легенда, имеющая «шахтерское» сердце и желающая дать им то, что я прожил. Я знаю, что тяжелое время, что болельщиков нет, что каждый из них хочет уехать за границу и поиграть в топ-клубе, но мы знаем, что своими победами можем дать нашим военным, защищающим страну, очень большие эмоции.

Перед игрой в Антверпене я попросил у Патрика разрешения сказать несколько слов. Он мне позволил, я поблагодарил его. Я не лезу никогда в тренерскую работу, если я не тренер. Если нужна была моя помощь Йовичевичу, Де Дзерби, Каштру, Патрику или любому другому тренеру, то я им сказал в первый день, что готов 24/7 и если могу помочь, то я здесь.

Футболистам я сказал одну простую вещь: чтобы они играли в «шахтерский» футбол и что здесь есть сектор людей, тысячи украинцев, которые не хотят жить в Бельгии, но они вынуждены жить за границей, потому что агрессор Россия сделала так, чтобы наши люди уехали из Украины. Я им сказал, что вы даже не представляете, какие эмоции вы можете дать им вашим футболом. Оно передается очень просто. И эти кадры, снятые после игры, невозможно купить. Проигрывали 0:2 и выиграли 3:2 – это позволило людям на 90 минут забыть о войне, ракетах, о шахедах. И команда Шахтер подарила им такие эмоции, которые невозможно ни купить, ни увидеть, а их можно почувствовать, если ты там. И хочу сказать, что таких людей много. Может, мы их не видим, но они с нами.

Я за два дня получил столько сообщений – из Донецка, из Донбасса, от военных. Я всегда мечтал, чтобы я был тренером на «Донбасс Арене». И люди тоже об этом мечтают. Поэтому я от команды потребую, чтобы они понимали и знали, сколько своим футболом, хорошим «шахтерским» футболом они передают эмоции людям, которые сегодня на фронте, страдающим нашей страной», – сказал Срна.