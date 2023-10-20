Дарио СРНА: «90% игр в чемпионате Украины зависят от Шахтера»

Исполняющий обязанности главного тренера донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился настроением накануне своего дебютного матча на новой должности.

«Я честно говорю, пока мандража нет. Я не буду обманывать – не люблю этого. Я думаю, он будет, но, знаете ли, он будет, пока я не выйду на поле. Когда я выйду на поле – это мое, это внутри. Поверьте, когда я сижу на трибуне или на скамейке, у меня есть мандраж. Почему? Потому что играет моя любимая команда. Даже по телевизору у меня больше волнения, чем на скамейке или на трибуне, потому что я не там, я не рядом.

Мой дебют… Я знаю, что сделаю все ради победы. У нас, во-первых, после сборной всегда трудные игры. А во-вторых, «ЛНЗ» – заряженная команда, как и все команды, против «Шахтера». Но 90% игр в чемпионате Украины, при всем уважении к соперникам, зависят от «Шахтера». Это я говорю сейчас, еще до игры: зависят от «Шахтера», при всем уважении к «ЛНЗ», «Кривбассу», «Ворскле», «Александрии». Они все очень хорошие, неудобные команды и с ними нелегко играть, но 90% зависит от «Шахтера». Если у нас хорошее настроение, если есть подход, желание, то все остальное у «Шахтера» есть.

Поэтому я сделаю все, чтобы они вышли на игру заряженными, расслабленными, уверенными и самое главное, чтобы они знали, какая эмблема у них на футболке. Если все, что я сказал, у нас будет на высоте, то будет победа», – сказал Срна.

Напомним, что в субботу, 21 октября, «Шахтер» сыграет против черкасского «ЛНЗ» матч 11 тура чемпионата Украины. Начало встречи – 17:00.