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Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 17:06 | Обновлено 20 октября 2023, 17:07
565
2

Дарио СРНА: «90% игр в чемпионате Украины зависят от Шахтера»

Исполняющий обязанности главного тренера «Шахтера» – об ожиданиях от дебютного матча

20 октября 2023, 17:06 | Обновлено 20 октября 2023, 17:07
565
2
Дарио СРНА: «90% игр в чемпионате Украины зависят от Шахтера»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Исполняющий обязанности главного тренера донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился настроением накануне своего дебютного матча на новой должности.

«Я честно говорю, пока мандража нет. Я не буду обманывать – не люблю этого. Я думаю, он будет, но, знаете ли, он будет, пока я не выйду на поле. Когда я выйду на поле – это мое, это внутри. Поверьте, когда я сижу на трибуне или на скамейке, у меня есть мандраж. Почему? Потому что играет моя любимая команда. Даже по телевизору у меня больше волнения, чем на скамейке или на трибуне, потому что я не там, я не рядом.

Мой дебют… Я знаю, что сделаю все ради победы. У нас, во-первых, после сборной всегда трудные игры. А во-вторых, «ЛНЗ» – заряженная команда, как и все команды, против «Шахтера». Но 90% игр в чемпионате Украины, при всем уважении к соперникам, зависят от «Шахтера». Это я говорю сейчас, еще до игры: зависят от «Шахтера», при всем уважении к «ЛНЗ», «Кривбассу», «Ворскле», «Александрии». Они все очень хорошие, неудобные команды и с ними нелегко играть, но 90% зависит от «Шахтера». Если у нас хорошее настроение, если есть подход, желание, то все остальное у «Шахтера» есть.

Поэтому я сделаю все, чтобы они вышли на игру заряженными, расслабленными, уверенными и самое главное, чтобы они знали, какая эмблема у них на футболке. Если все, что я сказал, у нас будет на высоте, то будет победа», – сказал Срна.

Напомним, что в субботу, 21 октября, «Шахтер» сыграет против черкасского «ЛНЗ» матч 11 тура чемпионата Украины. Начало встречи – 17:00.

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Шахтер Донецк Дарио Срна Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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zelc006
Ось так. Дунбас керує усіма?
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vruthiy-112
Це якщо Шахтар в нормі.!!!
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