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  4. Леся Цуренко – Нурия Паррисас Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 октября 2023, 17:05 |
990
0

Леся Цуренко – Нурия Паррисас Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Монастире

20 октября 2023, 17:05 |
990
0
Леся Цуренко – Нурия Паррисас Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).

В 1/4 финала украинка сыграет против Нурии Паррисас Диас из Испании (№135 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Паолини – Бронцетти. Ориентировочное время начала поединка – 17:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Жасмин Паолини (№30 WTA).

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Источник Sport.ua
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