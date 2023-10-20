Леся Цуренко – Нурия Паррисас Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Монастире
20 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№34 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).
В 1/4 финала украинка сыграет против Нурии Паррисас Диас из Испании (№135 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Паолини – Бронцетти. Ориентировочное время начала поединка – 17:15 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Жасмин Паолини (№30 WTA).
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