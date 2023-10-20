Надаль не может подтвердить свое участие на Australian Open 2024
Испанский теннисист все еще не избавился от боли
Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль заявил, что не может подтвердить, будет ли он играть на Australian Open 2024, и что он все еще не избавился от боли:
«Первым реальным вариантом моего возвращения на профессиональный корт был бы январь в Австралии. Но сейчас я действительно не могу подтвердить то, чего не знаю. За последние несколько недель ничего не изменилось, кроме того, что я тренируюсь немного больше, чем раньше, что является достижением для меня и моего психического здоровья. Я не тренируюсь без боли. Мне не так больно, как раньше, но все равно больно. Однако эта боль позволяет мне в конечном итоге делать все больше и больше вещей.
Я мог бы назвать вам дату своего возвращения, если бы у меня не было боли, потому что у меня было бы время подготовиться к этому», – сказал Надаль.
Ранее Директор Australian Open анонсировал участие Надаля в 2024-м.
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