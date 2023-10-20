Надаль не может подтвердить свое участие на Australian Open 2024

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль заявил, что не может подтвердить, будет ли он играть на Australian Open 2024, и что он все еще не избавился от боли:

«Первым реальным вариантом моего возвращения на профессиональный корт был бы январь в Австралии. Но сейчас я действительно не могу подтвердить то, чего не знаю. За последние несколько недель ничего не изменилось, кроме того, что я тренируюсь немного больше, чем раньше, что является достижением для меня и моего психического здоровья. Я не тренируюсь без боли. Мне не так больно, как раньше, но все равно больно. Однако эта боль позволяет мне в конечном итоге делать все больше и больше вещей.

Я мог бы назвать вам дату своего возвращения, если бы у меня не было боли, потому что у меня было бы время подготовиться к этому», – сказал Надаль.

Ранее Директор Australian Open анонсировал участие Надаля в 2024-м.