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  4. Надаль не может подтвердить свое участие на Australian Open 2024
Australian Open
20 октября 2023, 10:51 |
44
0

Надаль не может подтвердить свое участие на Australian Open 2024

Испанский теннисист все еще не избавился от боли

20 октября 2023, 10:51 |
44
0
Надаль не может подтвердить свое участие на Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль заявил, что не может подтвердить, будет ли он играть на Australian Open 2024, и что он все еще не избавился от боли:

«Первым реальным вариантом моего возвращения на профессиональный корт был бы январь в Австралии. Но сейчас я действительно не могу подтвердить то, чего не знаю. За последние несколько недель ничего не изменилось, кроме того, что я тренируюсь немного больше, чем раньше, что является достижением для меня и моего психического здоровья. Я не тренируюсь без боли. Мне не так больно, как раньше, но все равно больно. Однако эта боль позволяет мне в конечном итоге делать все больше и больше вещей.

Я мог бы назвать вам дату своего возвращения, если бы у меня не было боли, потому что у меня было бы время подготовиться к этому», – сказал Надаль.

Ранее Директор Australian Open анонсировал участие Надаля в 2024-м.

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Australian Open 2024 Рафаэль Надаль
Источник Twitter
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