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Australian Open
11 октября 2023, 10:35 |
88
0

Директор Australian Open анонсировал участие Надаля и Осаки в 2024-м

Крейг Тайли рассказал, кто из известных теннисистов планирует вернуться на корт в Мельбурне

11 октября 2023, 10:35 |
88
0
Директор Australian Open анонсировал участие Надаля и Осаки в 2024-м
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Три бывшие чемпионки Australian Open Наоми Осака, Каролин Возняцки и Анжелик Кербер вернутся в Мельбурн Парк в январе после декретного отпуска, к ним присоединятся победитель 2022 года Рафаэль Надаль и любимец австралийской публики Ник Кирьос. Об это сообщил директор Australian Open Крэйг Тайли.

Ожидается, что Надаль и Кирьос вернутся после серьезных травм, чтобы бросить вызов доминированию Новака Джоковича на Rod Laver Arena, где он завоевал 10 из своих рекордных 24 титулов Grand Slam.

«Наш чемпион 2022 года Рафа Надаль большую часть этого года упорно работал над своей реабилитацией. В Мельбурне он всегда выкладывается по максимуму, и никто не сомневается в том, как сильно он соревнуется. Я общался с его командой, и сейчас он вернулся на корт и с нетерпением ждет возвращения в Мельбурн в январе», – сказал Тайли.

Турнир пройдет с 14 по 28 января, причем первый день игры впервые будет выпадать на воскресенье. Открытый чемпионат Австралии присоединился к Открытому чемпионату Франции который также проводится в течение 15 дней.

Тайли также объявил, что в честь 50-летия первой из четырех побед на Открытом чемпионате Австралии в 1974 г. на турнире будут чествовать легенду австралийского тенниса Эвонн Гулагонг Коули. Она также дважды выигрывала Уимблдон и один раз Открытый чемпионат Франции.

По словам Тайли, изображение Гулагонг Коули будет размещено на монете, которую будут подбрасывать перед матчами Открытого чемпионата Австралии и на всех разминочных турнирах в Австралии, предшествующих первому крупному турниру года.

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Наоми Осака Каролин Возняцки Анжелик Кербер Рафаэль Надаль Ник Кирьос
Источник ESPN
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