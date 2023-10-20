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Франция
20 октября 2023, 08:20 | Обновлено 20 октября 2023, 08:22
1076
0

Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ

Наибольшей популярностью пользуется атрибутика с фамилией Ли Кан Ина

20 октября 2023, 08:20 | Обновлено 20 октября 2023, 08:22
1076
0
Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Кан Ин

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, один из самых узнаваемых спортсменов в мире, не является лидером «ПСЖ» по количеству проданных футболок.

По информации французского журналиста Абделлаха Бульмы, самым популярным игроком парижан, с фамилией которого продается больше всего футболок, является полузащитник Ли Кан Ин, а Мбаппе идет на втором месте и немного отстает от южнокорейца.

Отметим, что Ли перешел в «ПСЖ» этим летом из «Мальорки» за сумму в 22 млн евро и пока провел всего 2 матча в чемпионате Франции, так как выступал на Азиатских играх.

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Источник Twitter
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