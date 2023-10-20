Не Мбаппе. Стало известно, футболок какого игрока больше всего продает ПСЖ

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, один из самых узнаваемых спортсменов в мире, не является лидером «ПСЖ» по количеству проданных футболок.

По информации французского журналиста Абделлаха Бульмы, самым популярным игроком парижан, с фамилией которого продается больше всего футболок, является полузащитник Ли Кан Ин, а Мбаппе идет на втором месте и немного отстает от южнокорейца.

Отметим, что Ли перешел в «ПСЖ» этим летом из «Мальорки» за сумму в 22 млн евро и пока провел всего 2 матча в чемпионате Франции, так как выступал на Азиатских играх.