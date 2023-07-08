ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал корейского полузащитника

Клуб Лиги 1 ПСЖ объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником «Мальорки» Ли Кан Ином, который получил договор на 5 лет.

Кан Ин стал первым игроком из Южной Кореи, который перешел в ПСЖ.

В минувшем сезоне 22-летний вингер забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 39-ти матчах.

Ранее ПСЖ подписал контракты с Миланом Шкриньяром, Марко Асенсио и Мануэлем Угарте.