Франция08 июля 2023, 21:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал корейского полузащитника
Ли Кан Ин перебрался в Париж
08 июля 2023, 21:25 |
846
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Клуб Лиги 1 ПСЖ объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником «Мальорки» Ли Кан Ином, который получил договор на 5 лет.
Кан Ин стал первым игроком из Южной Кореи, который перешел в ПСЖ.
В минувшем сезоне 22-летний вингер забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 39-ти матчах.
Ранее ПСЖ подписал контракты с Миланом Шкриньяром, Марко Асенсио и Мануэлем Угарте.
🔴 #WelcomeLeeKangIn 🔵 pic.twitter.com/GLPRo52kNX— Paris Saint-Germain (@PSG_KR) July 8, 2023
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