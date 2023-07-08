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Франция
08 июля 2023, 21:25 |
846
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал корейского полузащитника

Ли Кан Ин перебрался в Париж

08 июля 2023, 21:25 |
846
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал корейского полузащитника
ПСЖ. Ли Кан Ин

Клуб Лиги 1 ПСЖ объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником «Мальорки» Ли Кан Ином, который получил договор на 5 лет.

Кан Ин стал первым игроком из Южной Кореи, который перешел в ПСЖ.

В минувшем сезоне 22-летний вингер забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 39-ти матчах.

Ранее ПСЖ подписал контракты с Миланом Шкриньяром, Марко Асенсио и Мануэлем Угарте.

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Источник ФК ПСЖ
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