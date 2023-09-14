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  4. ПСЖ отпустит своего полузащитника на Азиатские игры
Франция
14 сентября 2023, 19:19 |
307
0

ПСЖ отпустит своего полузащитника на Азиатские игры

Французский клуб разрешил Ли Кан Ину сыграть за олимпийскую сборную Южной Кореи

14 сентября 2023, 19:19 |
307
0
ПСЖ отпустит своего полузащитника на Азиатские игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Кан Ин

Французский «ПСЖ» согласился отпустить своего полузащитника Ли Кан Ина в олимпийскую сборную Южной Кореи для выступлений на Азиатских играх, сообщает Фабрицио Романо.

Футбольный турнир Азиатских игр пройдет с 19 сентября по 7 октября в Китае. Олимпийская сборная Южной Кореи в групповом этапе сыграет в группе Е против команд Бахрейна, Таиланда и Кувейта.

В «ПСЖ» Ли Кан Ин перешел в начале июля из испанской «Мальорки». Всего в составе французского клуба 22-летний кореец сыграл два матча. Также Ли сыграл 14 матчей и сделал одну результативную передачу в составе национальной сборной Кореи, а за олимпийскую сборную он сыграл семь матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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ПСЖ Ли Кан Ин Лига 1 сборная Южной Кореи по футболу U-23 Азиатские игры
Источник Фабрицио Романо
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