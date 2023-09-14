ПСЖ отпустит своего полузащитника на Азиатские игры

Французский «ПСЖ» согласился отпустить своего полузащитника Ли Кан Ина в олимпийскую сборную Южной Кореи для выступлений на Азиатских играх, сообщает Фабрицио Романо.

Футбольный турнир Азиатских игр пройдет с 19 сентября по 7 октября в Китае. Олимпийская сборная Южной Кореи в групповом этапе сыграет в группе Е против команд Бахрейна, Таиланда и Кувейта.

В «ПСЖ» Ли Кан Ин перешел в начале июля из испанской «Мальорки». Всего в составе французского клуба 22-летний кореец сыграл два матча. Также Ли сыграл 14 матчей и сделал одну результативную передачу в составе национальной сборной Кореи, а за олимпийскую сборную он сыграл семь матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.