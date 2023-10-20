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Эпицентр
20.10.2023 13:30 - : -
Подолье
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Украина. Первая лига
20 октября 2023, 07:39 | Обновлено 20 октября 2023, 08:02
38
0

Кремень – Горняк-Спорт, Эпицентр – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 20 октября в 12:00 и 13:30 матчи 13-го тура Первой лиги

20 октября 2023, 07:39 | Обновлено 20 октября 2023, 08:02
38
0
Кремень – Горняк-Спорт, Эпицентр – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Эпицентр

20 октября проходят матчи 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 13-й тур, 20 октября

  • 12:00. Кремень – Горняк-Спорт
  • 13:30. Эпицентр – Подолье

Турнирная таблица

Смотрите видеотрансляцию поединков.

12:00. Кремень – Горняк-Спорт

13:30. Эпицентр – Подолье

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Источник Sport.ua
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