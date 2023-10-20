Украина. Первая лига20 октября 2023, 07:39 | Обновлено 20 октября 2023, 08:02
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Кремень – Горняк-Спорт, Эпицентр – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 20 октября в 12:00 и 13:30 матчи 13-го тура Первой лиги
20 октября 2023, 07:39 | Обновлено 20 октября 2023, 08:02
38
0
20 октября проходят матчи 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 13-й тур, 20 октября
- 12:00. Кремень – Горняк-Спорт
- 13:30. Эпицентр – Подолье
Турнирная таблица
Смотрите видеотрансляцию поединков.
12:00. Кремень – Горняк-Спорт
13:30. Эпицентр – Подолье
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