Первая лига. Камбэк Подолья, разгром от Кремня

Сегодня, 20 октября двумя матчами стартовал 13-й тур Первой лиги. В группе А «Подолье» сумело совершить камбэк в концовке матча с «Эпицентром», отыгравшись со счета 0:2. В группе Б «Кремень» дома разгромил соседа по турнирной таблице, «Горняк-Спорт».

Группа А

Эпицентр – Подолье – 2:2

Голы: Беженар 45+2, Кравчук 53 – Василенко 79, Задоя 87

Группа Б

Кремень – Горняк-Спорт – 4:1

Голы: Галоян 15, 74, Жданович 32, Трофимюк 52 – Тузенко 30

Турнирная таблица Первой лиги