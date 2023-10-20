Украина. Первая лига20 октября 2023, 16:23 | Обновлено 20 октября 2023, 16:35
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Первая лига. Камбэк Подолья, разгром от Кремня
Стартовал 13-й тур Первой лиги
20 октября 2023, 16:23 | Обновлено 20 октября 2023, 16:35
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Сегодня, 20 октября двумя матчами стартовал 13-й тур Первой лиги. В группе А «Подолье» сумело совершить камбэк в концовке матча с «Эпицентром», отыгравшись со счета 0:2. В группе Б «Кремень» дома разгромил соседа по турнирной таблице, «Горняк-Спорт».
Группа А
Эпицентр – Подолье – 2:2
Голы: Беженар 45+2, Кравчук 53 – Василенко 79, Задоя 87
Группа Б
Кремень – Горняк-Спорт – 4:1
Голы: Галоян 15, 74, Жданович 32, Трофимюк 52 – Тузенко 30
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