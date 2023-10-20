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Италия
20 октября 2023, 04:41 | Обновлено 20 октября 2023, 04:56
197
1

Николо ФАДЖОЛИ: «Меня на ставки подсадил Сандро Тонали»

Футболист «Ювентуса» из-за ставок дисквалифицирован на 7 месяцев

20 октября 2023, 04:41 | Обновлено 20 октября 2023, 04:56
197
1
Николо ФАДЖОЛИ: «Меня на ставки подсадил Сандро Тонали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Фаджоли

Футболист «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли на допросе в прокуратуре рассказал о том, что делал нелегальные ставки на спорт.

22-летний полузащитник признался, что на ставки его подсадил партнер по сборной Сандро Тонали.

Фаджоли из-за ставок дисквалифицирован на 7 месяцев и должен пройти обязательную терапию для лечения лудомании.

Фаджоли рассказал: «Утром мы тренировались, а после обеда я играл, чтобы убить скуку и добавить острых ощущений. Я наблюдал за тем, как ставит Тонали, спросил его, что он делает. Он сказал, что я также могу заниматься ставками, поскольку это не оставит следов. Он заставил меня открыть игровой счет».

Тонали ранее признался, что делал ставки на матчи своей команды во время выступлений за «Милан», и теперь ему грозит трехлетняя дисквалификация.

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Ювентус Серия A дисквалификация ставки чемпионат Италии по футболу Федерация футбола Италии Николо Фаджоли азарт Сандро Тонали
Источник La Gazzetta dello Sport
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AndiM
Справжній друг та одноклубник))) А тоналі розбійник, змусив бєдняжку зарегеструватися і зробити сотні ставок. 
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