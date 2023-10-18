Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Сандро Тонали признался, что делал ставки на матчи своей команды
Англия
18 октября 2023, 13:37 | Обновлено 18 октября 2023, 13:38
377
0

Источник: Сандро Тонали признался, что делал ставки на матчи своей команды

Полузащитнику «Ньюкасла» грозит трехлетняя дисквалификация

18 октября 2023, 13:37 | Обновлено 18 октября 2023, 13:38
377
0
Источник: Сандро Тонали признался, что делал ставки на матчи своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский полузащитник английского «Ньюкасла» Сандро Тонали на допросе в Турине признался, что делал ставки на матчи своей команды, когда играл за «Милан». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Также он отмечает, что максимальный срок дисквалификации за такое нарушение правил – 3 года, но, скорее всего, 23-летний итальянец останется без футбола лишь на год.

Ранее 7-месячный бан получил полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли.

В этой ситуации больше всего жаль руководителей «Ньюкасла», которые летом 2023 года приобрели Тонали за 64 миллиона евро у «Милана».

По теме:
Калвин ФИЛЛИПС: «Я хочу играть в футбол»
Александр ЗИНЧЕНКО: Матч с Италией будет финалом всей жизни на этот момент
Николо ФАДЖОЛИ: «Хотел начать извиняться перед фанатами Ювентуса, но...»
Ньюкасл ставки сборная Италии по футболу Сандро Тонали дисквалификация азарт Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Срна или есть варианты. Кто возглавит Шахтер после ван Леувена
Футбол | 17 октября 2023, 14:17 58
Срна или есть варианты. Кто возглавит Шахтер после ван Леувена
Срна или есть варианты. Кто возглавит Шахтер после ван Леувена

Блогер Sport.ua размышляет над тем, кто может возглавить донецкий клуб после отставки ван Леувена

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перебрался в Полесье
Футбол | 18 октября 2023, 12:32 1
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перебрался в Полесье
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перебрался в Полесье

Лукас Тейлор получил контракт до конца сезона

Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Футбол | 17.10.2023, 20:40
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Футбол | 18.10.2023, 10:32
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
Футбол | 18.10.2023, 07:30
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
16.10.2023, 16:37 12
Футбол
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
16.10.2023, 23:15 12
Футбол
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
Усик рассказал, что заставило его окончательно перейти на украинский язык
16.10.2023, 11:55 10
Бокс
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
17.10.2023, 02:14 3
Футбол
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
16.10.2023, 21:50 4
Футбол
Таблицы Евро-2024. Украина – на 2 месте. Впереди – решающий матч с Италией
Таблицы Евро-2024. Украина – на 2 месте. Впереди – решающий матч с Италией
17.10.2023, 23:59 5
Футбол
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
17.10.2023, 16:58 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем