Источник: Сандро Тонали признался, что делал ставки на матчи своей команды
Полузащитнику «Ньюкасла» грозит трехлетняя дисквалификация
Итальянский полузащитник английского «Ньюкасла» Сандро Тонали на допросе в Турине признался, что делал ставки на матчи своей команды, когда играл за «Милан». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
Также он отмечает, что максимальный срок дисквалификации за такое нарушение правил – 3 года, но, скорее всего, 23-летний итальянец останется без футбола лишь на год.
Ранее 7-месячный бан получил полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли.
В этой ситуации больше всего жаль руководителей «Ньюкасла», которые летом 2023 года приобрели Тонали за 64 миллиона евро у «Милана».
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