Источник: Сандро Тонали признался, что делал ставки на матчи своей команды

Итальянский полузащитник английского «Ньюкасла» Сандро Тонали на допросе в Турине признался, что делал ставки на матчи своей команды, когда играл за «Милан». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Также он отмечает, что максимальный срок дисквалификации за такое нарушение правил – 3 года, но, скорее всего, 23-летний итальянец останется без футбола лишь на год.

Ранее 7-месячный бан получил полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли.

В этой ситуации больше всего жаль руководителей «Ньюкасла», которые летом 2023 года приобрели Тонали за 64 миллиона евро у «Милана».