Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Агглии
Чемпионат Англии
Борнмут
21.10.2023 17:00 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 октября 2023, 04:35 |
24
0

Борнмут – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Агглии

Поединок состоится 21 октября в 17:00 по Киеву

20 октября 2023, 04:35 |
24
0
Борнмут – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Агглии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21 октября на «Виталити» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Вулверхэмптоном». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда вернулась в АПЛ в 2022-м году. Вскоре избавились от менеджера, который этого добился, Паркера - Скотту не простили то ли серии поражений, то ли крупного разгрома от Ливерпуля. А в июне сняли и его преемника, Гари О'Нила, хотя тот выполнил задачу по сохранению прописки для вишенок в высшем дивизионе Британии. Сколько еще осталось кредита доверия у Андони Ираолы, для которого освобождали пост? Баск успешен пока что на новом месте только в формате Кубка Лиги, но и там побеждали Суонси со Сток Сити. Но в приоритете, конечно же, чемпионат. В нем начинали оптимистично, с 1-1 против крепкого Вест Хэма. Но потом получилось зацепиться за очки через ничьи с другими лондонскими клубами, Брентфордом и Челси. Но проиграли все остальные поединки, в том числе, в крайнем туре, другому борцу за выживание, Эвертону, еще и 0-3.

Вулверхэмптон

Клуб пережил непростой прошлый сезон. И смог избежать вылета в Чемпионшип во многом за счет приглашения примерно год назад Юлена Лопетеги. Испанец принимал волков на дне турнирной таблицы, а в итоге поднял на комфортное 13-е место. Вот только летом руководство Вулвз сосредоточилось на продаже ряда футболистов, мало кого подписывая взамен. Все взвесив, наставник решил уйти за какую-то неделю до старта нового сезона. Его сменил как раз О'Нил, которому летом указали на дверь в Борнмуте. Тому на новом месте тоже непросто, и в Кубке Лиги был вылет от Ипсвича, новичка Чемпионшипа. Но еще в августе получилось на выезде выиграть у прямого конкурента, Эвертона. А 3 крайних тура принесли ничьи с Лутоном (явная осечка) и Астон Виллой, а также сенсационная победа над Манчестер Сити.

Статистика личных встреч

Раньше волки выглядели получше. Но, вернувшись в АПЛ, Борнмут взял 4 очка из 6 возможных в очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам. Но игра не будет зрелищной - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 2,04).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ливерпуль – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
Футбол | 19 октября 2023, 15:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран

Результат 1:1 после первого тайма зафиксирован как финальный

Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Футбол | 19 октября 2023, 08:12 3
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?

Данные по зарплатам в МЛС

ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
Футбол | 19.10.2023, 22:15
ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
ПАЛКИН: «Надеюсь использовать свой опыт в интересах украинских клубов»
Украина U-17 – Лихтенштейн U-17 – 7:0. Разгром хозяев. Видео голов и обзор
Футбол | 20.10.2023, 03:23
Украина U-17 – Лихтенштейн U-17 – 7:0. Разгром хозяев. Видео голов и обзор
Украина U-17 – Лихтенштейн U-17 – 7:0. Разгром хозяев. Видео голов и обзор
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
Футбол | 19.10.2023, 05:40
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
18.10.2023, 00:30 21
Футбол
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
19.10.2023, 01:31 5
Бокс
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
19.10.2023, 09:00 30
Футбол
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
19.10.2023, 02:59
Теннис
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
18.10.2023, 10:32 42
Футбол
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
18.10.2023, 20:01 1
Футбол
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
Усик дал прогноз на бой Джошуа – Уайлдер
19.10.2023, 09:25 1
Бокс
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
18.10.2023, 01:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем