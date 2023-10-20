21 октября на «Виталити» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Вулверхэмптоном». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда вернулась в АПЛ в 2022-м году. Вскоре избавились от менеджера, который этого добился, Паркера - Скотту не простили то ли серии поражений, то ли крупного разгрома от Ливерпуля. А в июне сняли и его преемника, Гари О'Нила, хотя тот выполнил задачу по сохранению прописки для вишенок в высшем дивизионе Британии. Сколько еще осталось кредита доверия у Андони Ираолы, для которого освобождали пост? Баск успешен пока что на новом месте только в формате Кубка Лиги, но и там побеждали Суонси со Сток Сити. Но в приоритете, конечно же, чемпионат. В нем начинали оптимистично, с 1-1 против крепкого Вест Хэма. Но потом получилось зацепиться за очки через ничьи с другими лондонскими клубами, Брентфордом и Челси. Но проиграли все остальные поединки, в том числе, в крайнем туре, другому борцу за выживание, Эвертону, еще и 0-3.

Вулверхэмптон

Клуб пережил непростой прошлый сезон. И смог избежать вылета в Чемпионшип во многом за счет приглашения примерно год назад Юлена Лопетеги. Испанец принимал волков на дне турнирной таблицы, а в итоге поднял на комфортное 13-е место. Вот только летом руководство Вулвз сосредоточилось на продаже ряда футболистов, мало кого подписывая взамен. Все взвесив, наставник решил уйти за какую-то неделю до старта нового сезона. Его сменил как раз О'Нил, которому летом указали на дверь в Борнмуте. Тому на новом месте тоже непросто, и в Кубке Лиги был вылет от Ипсвича, новичка Чемпионшипа. Но еще в августе получилось на выезде выиграть у прямого конкурента, Эвертона. А 3 крайних тура принесли ничьи с Лутоном (явная осечка) и Астон Виллой, а также сенсационная победа над Манчестер Сити.

Статистика личных встреч

Раньше волки выглядели получше. Но, вернувшись в АПЛ, Борнмут взял 4 очка из 6 возможных в очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам. Но игра не будет зрелищной - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 2,04).