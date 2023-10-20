ВИДЕО. После ошибки Марсело. Игрок Шахтера отдал 2 ассиста в Бразилии
«Коринтианс» на выезде сыграл вничью с «Флуминенсе» со счетом 3:3
В ночь на 20 октября состоялся матч 27-го тура чемпионата Бразилии по футболу между клубами «Флуминенсе» и «Коринтианс». Игра завершилась со счетом 3:3.
С первых минут в составе гостей появился бразильский полузащитник Майкон, которого «Коринтианс» арендовал у донецкого «Шахтера». Он провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Рони.
Майкон помог своей команде забить первые два мяча. Хавбек отметился 2 ассистами. Майкон отдал две голевые передачи на Юри Альберто. В 2023 году Майкон отметился 2 голами и 2 ассистами за «Коринтианс».
❗️ ВИДЕО. После ошибки Марсело. Игрок Шахтера отдал 2 ассиста в Бразилии
В матче участие принимал и защитник Марлон, права на которого также принадлежат донецкому «Шахтеру». 61 минуту со старта в составе «Коринтианса» провел Жулиано, который с 2011 по 2014 год выступал за «Днепр».
Звездный бразильский защитник хозяев Марсело отыграл все 90 минут. К слову, первый гол «Коринтианс» забил после ошибки Марсело.
«Коринтианс» сейчас находится на 13-й позиции в таблице чемпионата Бразилии с 32 очками. «Флуминенсе» располагается на 9-м месте с 42 пунктами.
Таблица чемпионата Бразилии
Fim de jogo.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 20, 2023
Lima faz dois, Arias empata e Flu busca o empate com o Corinthians.
VAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/lQmg6WOgRN
Fim de jogo no Maracanã.— Corinthians (@Corinthians) October 20, 2023
Fluminense 3 🆚 3 Corinthians
⚽⚽ Yuri Alberto
⚽ Fábio Santos#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/YxY3ICMDTj
События матча
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