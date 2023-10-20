Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. После ошибки Марсело. Игрок Шахтера отдал 2 ассиста в Бразилии
Чемпионат Бразилии
Флуминенсе
20.10.2023 03:30 – FT 3 : 3
Коринтианс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
20 октября 2023, 06:25 |
431
0

ВИДЕО. После ошибки Марсело. Игрок Шахтера отдал 2 ассиста в Бразилии

«Коринтианс» на выезде сыграл вничью с «Флуминенсе» со счетом 3:3

20 октября 2023, 06:25 |
431
0
ВИДЕО. После ошибки Марсело. Игрок Шахтера отдал 2 ассиста в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

В ночь на 20 октября состоялся матч 27-го тура чемпионата Бразилии по футболу между клубами «Флуминенсе» и «Коринтианс». Игра завершилась со счетом 3:3.

С первых минут в составе гостей появился бразильский полузащитник Майкон, которого «Коринтианс» арендовал у донецкого «Шахтера». Он провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Рони.

Майкон помог своей команде забить первые два мяча. Хавбек отметился 2 ассистами. Майкон отдал две голевые передачи на Юри Альберто. В 2023 году Майкон отметился 2 голами и 2 ассистами за «Коринтианс».

❗️ ВИДЕО. После ошибки Марсело. Игрок Шахтера отдал 2 ассиста в Бразилии

В матче участие принимал и защитник Марлон, права на которого также принадлежат донецкому «Шахтеру». 61 минуту со старта в составе «Коринтианса» провел Жулиано, который с 2011 по 2014 год выступал за «Днепр».

Звездный бразильский защитник хозяев Марсело отыграл все 90 минут. К слову, первый гол «Коринтианс» забил после ошибки Марсело.

«Коринтианс» сейчас находится на 13-й позиции в таблице чемпионата Бразилии с 32 очками. «Флуминенсе» располагается на 9-м месте с 42 пунктами.

Таблица чемпионата Бразилии

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Jhon Arias (Флуминенсе).
71’
Фелипе Мело (Флуминенсе) получает красную карточку.
65’
Тиаго Сантос (Флуминенсе) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Лима (Флуминенсе).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Фабио Сантос (Коринтианс).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Альберто (Коринтианс).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Лима (Флуминенсе).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Альберто (Коринтианс).
По теме:
ВИДЕО. Вернулись все сборники. Срна провел тренировку Шахтера в Винниках
Украина U-17 – Лихтенштейн U-17 – 7:0. Разгром хозяев. Видео голов и обзор
Назначены судьи на матчи 11-го тура Украинской Премьер-лиги
Шахтер Донецк Днепр Марсело Майкон Марлон аренда игрока Коринтианс Флуминенсе чемпионат Бразилии по футболу Жулиано видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Аллегри играл в казино во время COVID-19. Все законно, но...
Футбол | 20 октября 2023, 03:35 0
ФОТО. Аллегри играл в казино во время COVID-19. Все законно, но...
ФОТО. Аллегри играл в казино во время COVID-19. Все законно, но...

Фабрицио Корона ни в чем не обвиняет Массимилиано, однако задает очевидные вопросы

Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Бокс | 19 октября 2023, 13:43 0
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик

Промоутер уверен, что британец найдет способ победить

Травма камбаловидной мышцы. Защитник Барселоны выбыл из строя
Футбол | 20.10.2023, 00:41
Травма камбаловидной мышцы. Защитник Барселоны выбыл из строя
Травма камбаловидной мышцы. Защитник Барселоны выбыл из строя
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
Футбол | 19.10.2023, 15:59
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Футбол | 19.10.2023, 08:12
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
18.10.2023, 20:01 1
Футбол
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
18.10.2023, 00:30 21
Футбол
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
18.10.2023, 23:00 10
Футбол
Холифилд рассказал, кто из его соперников обладал наибольшей силой удара
Холифилд рассказал, кто из его соперников обладал наибольшей силой удара
18.10.2023, 11:20 1
Бокс
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
19.10.2023, 09:00 30
Футбол
Англия – Италия – 3:1. Львы – на Евро, шанс для Украины. Видео голов, обзор
Англия – Италия – 3:1. Львы – на Евро, шанс для Украины. Видео голов, обзор
18.10.2023, 00:10 1
Футбол
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
18.10.2023, 10:32 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем