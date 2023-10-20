ФЕДОРИВСКИЙ: «Против Зари 100% не будет легко, но мы знаем, как играть»

Вратарь «Оболони» Назарий Федоровский накануне противостояния 11-го тура УПЛ с «Зарей» ответил на вопросы журналистов.

– Позади уже треть сезона, как ты вообще можешь оценить для себя этот сезон?

– Сезон такой довольно неровный выходит. Потому что первую часть мы немного набрали ход, потом после игр с Полесьем и ничьей с Вересом и победы над Минаем мы немного почувствовали ритм УПЛ и еще начали набирать очки. Поэтому я считаю, что этот отрезок мы провели достаточно достойно, а то, что нас ждет – это впереди, как судьба решит.

– После первых 10 туров команда пропустила 10 мячей. К примеру, это столько же, сколько и у Кривбасса и Шахтера, которые идут на 1 и 3 месте соответственно. Поделись, в чем секрет такого небольшого количества пропущенных мячей?

– По-моему, наша команда, а особенно оборона, приспособилась к ритму УПЛ, и мы начали на равных играть с другими соперниками, особенно те, которые играют в менее атакующий футбол. Поэтому мы играем выше, играем более агрессивно впереди, отбираем больше мячей на чужой половине поля, и это как основа того, что мы пропускаем меньше. Потому что мы не сидим глубоко в обороне, а играем впереди.

– Перед началом сезона Оболонь многие эксперты ставили на последние места. Тем не менее, после 10 туров команда идет 10-й. Как ты думаешь, способны ли вы подняться еще выше и удивить всех?

– Мы стараемся подняться как можно выше, и перед началом сезона даже не думали, что будем бороться за выживание. Наш чемпионат достаточно ровный, и впереди у нас еще много равных игр. Я думаю, что мы соберем еще зачетные баллы и сможем, как минимум, остаться в десятке.

– Впереди команды игра против Зари, которая сейчас очень мотивирована улучшать результаты в турнирной таблице. Расскажи, какой настрой у команды на эту игру, и понимаете ли, насколько будет непросто?

– Ну у Зари действительно был определенный спад в начале сезона, но сейчас это энергичная и молодая команда, которая набирает ход через игры в Лиге конференций и через матчи в чемпионате. Поэтому нам 100% не будет легко, однако мы знаем, как с ними играть. Я думаю, что у нас все получится, и потому уверенно смотрю на пятничную игру.

– На данный момент позиция вратаря у команды, пожалуй, самая конкретная. У тебя достаточно опытных партнеров по команде. Поделись, помогает ли это развиваться и больше работать над собой?

– Ну да, конечно, конкуренция достаточно высока, и для меня это дополнительная мотивация. Впереди много игр чемпионата, надеюсь, что смогу помочь команде. В целом же на каждой тренировке мы выкладываемся на максимум, и как раз такая конкуренция позволяет мне всегда быть в тонусе и не сбавлять темп.

– Я не могу не спросить тебя о твоем онлайн-магазине, который ты ведешь еще с 16 лет. Расскажи, как ты успеваешь развивать свой бизнес, играя параллельно на столь высоком уровне?

– С детства научился сепарировать бизнес и спорт, потому что для спорта нужна отдельно мотивация. Время от времени мне даже это помогает, потому что можно переключиться из трудных футбольных будней к мыслям о бизнесе. У меня довольно большая команда, которая этим занимается, а я уже просто присматриваю за всем, можно сказать.

– Команда впервые в этом сезоне имела сразу 2–3 дня выходных во время матчей сборных. Расскажи, как провел это время и не хотелось ли тебе еще больше отдохнуть?

– Я сходил в зал, потренировался. В принципе больше выходных нам точно не нужно, потому что сейчас достаточно высокий темп, и у нас есть кубковые игры впереди и игры чемпионата и все время нужно держать тонус. Свои выходные провел довольно спокойно, съездил в магазин, проверил дела, посидел с женой в кафе, почитал книгу и сходил к товарищу на концерт.

– Совсем недавно состоялась жеребьевка Кубка Украины, где Оболонь построил жребий с Ворсклой на стадии 1/4 финала. Как тебе такой жребий и как оценишь шансы команды на выход в полуфинал?

– После игры с Динамо все, наверное, были удивлены, что мы прошли в 1/4 финала, и сейчас у нас не будет оправдания, если мы не придем Ворсклу. Хотя соперник достаточно сильный, и у них есть опытный тренер и подобранные неплохие игроки. Итак, будет нелегкая игра, но я надеюсь, что нам удастся пройти дальше.

– Хочу спросить тебя о сборнике, который играет в Оболони, об Игоре Краснопире. Он был вызван в сборную U-21. Играл против сборной Англии, которую они победили 3:2. Расскажи, следишь ли ты за ним и поддерживает ли его команда?

– Да, конечно, все очень положительно относятся к тому, что Игоря вызывают в сборную. Это очень крутая мотивация. Я сам по себе знаю, потому что в свое время я тоже в течение пяти лет вызывался в юношескую, а затем и молодежную сборную. И это очень классный опыт для будущего. Во-первых, ты можешь посетить другие страны, увидеть мир, потренироваться с лучшими молодыми игроками ну и, в общем, приобрести большой опыт, это дорого стоит.

Поэтому я поздравляю Игоря, ведь победить и Англию и Люксембург – это большой подвиг, особенно в сегодняшнее время. Это очень важно не только для нас, но и для военных. Считаю, что у его сборной есть достаточно большие шансы попасть на Евро-2025, и это станет еще более крутым опытом. Потому что там собираются молодые таланты из Европы, которые будут играть в будущем в топ-клубах. Надеюсь и верю, что и у Игоря получится заиграть на высоком уровне.