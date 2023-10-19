Журналист: «Для Шахтера подписание нового тренера может затянуться»

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что донецкий «Шахтер» занимается поисками нового наставника, но пока нет никакой конкретики. Ранее «горняки» распрощались с Патриком ван Леувеном.

«Руководство «Шахтера» действительно ищет нового наставника, но проблема в том, что пока в переговорах с потенциальным новым главным тренером нет никакой конкретики, поэтому эти поиски для команды могут затянуться. До подписания нового наставника Дарио Срна и в дальнейшем будет исполняющим обязанности главного тренера, а после этого уже вернется на свой старый пост – спортивного директора клуба», – сказал журналист.

Ранее сообщалось, что экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал «Шахтер».