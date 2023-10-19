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  4. Журналист: «Для Шахтера подписание нового тренера может затянуться»
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 21:40 | Обновлено 19 октября 2023, 21:45
530
1

Журналист: «Для Шахтера подписание нового тренера может затянуться»

Виктор Вацко – о поисках «горняками» нового наставника

19 октября 2023, 21:40 | Обновлено 19 октября 2023, 21:45
530
1
Журналист: «Для Шахтера подписание нового тренера может затянуться»
ФК Шахтер Донецк.

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что донецкий «Шахтер» занимается поисками нового наставника, но пока нет никакой конкретики. Ранее «горняки» распрощались с Патриком ван Леувеном.

«Руководство «Шахтера» действительно ищет нового наставника, но проблема в том, что пока в переговорах с потенциальным новым главным тренером нет никакой конкретики, поэтому эти поиски для команды могут затянуться. До подписания нового наставника Дарио Срна и в дальнейшем будет исполняющим обязанности главного тренера, а после этого уже вернется на свой старый пост – спортивного директора клуба», – сказал журналист.

Ранее сообщалось, что экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал «Шахтер».

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Виктор Вацко Дарио Срна Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера
Источник Вацко Live
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Gargantua
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