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Италия
19 октября 2023, 19:12 | Обновлено 19 октября 2023, 19:24
268
0

Ювентус: «Подтверждаем свою полную поддержку Николо Фаджоли»

Туринцы выступили с официальным заявлением

19 октября 2023, 19:12 | Обновлено 19 октября 2023, 19:24
268
0
Ювентус: «Подтверждаем свою полную поддержку Николо Фаджоли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Фаджоли

Туринский «Ювентус» прокомментировал ситуацию со ставками, в которойоказался полузащитник команды Николо Фаджоли. Как известно, Итальянская федерация футбола дисквалифицировала 22-летнего футболиста на 7 месяцев.

«Клуб принял к сведению официальный пресс-релиз Итальянской федерации футбола и подтверждает свою полную поддержку Николо Фаджоли на этом пути, обеспечивая игроку необходимую поддержку в выполнении указанного терапевтического плана и, как прямо предусмотрено в соглашении, сотрудничая с Федерацией, чтобы наметить запланированные встречи.

Мы твердо убеждены, что Николо при поддержке клуба, его товарищей по команде, его семьи и специалистов, которые будут ему помогать, с большой ответственностью подойдет к терапевтическому и тренировочному процессу и после отбытия дисквалификации сможет спокойно вернуться к участию в соревнованиях», – сказано в релизе «старой синьоры».

Ранее стало известно, что на период дисквалификации Фаджоли сможет полноценно тренироваться с «Ювентусом».

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Николо Фаджоли Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу дисквалификация ставки
Источник ФК Ювентус
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