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Италия
19 октября 2023, 15:24 |
239
0

Фаджоли будет тренироваться и получать зарплату во время дисквалификации

Полузащитник «Ювентуса» пропустит 7 месяцев

19 октября 2023, 15:24 |
239
0
Фаджоли будет тренироваться и получать зарплату во время дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Фаджоли

Позавчера, 17 октября полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли получил 7-месячную дисквалификацию за участие в нелегальных ставках.

Несмотря на это, на период дисквалификации Фаджоли сможет полноценно тренироваться с «Ювентусом», уже вчера он вернулся к работе на тренировочной базе клуба в Континассе. Также 22-летний полузащитник продолжит получать свою зарплату в размере 1 миллиона евро в год.

Напомним, ранее «Ювентус» сократил зарплату Поля Погба до минимума (2 тысячи евро в месяц) из-за его проваленного допинг-теста, несмотря на то, что расследование по делу француза продолжается.

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Николо Фаджоли Ювентус
Источник Tuttosport
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