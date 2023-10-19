Фаджоли будет тренироваться и получать зарплату во время дисквалификации

Позавчера, 17 октября полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли получил 7-месячную дисквалификацию за участие в нелегальных ставках.

Несмотря на это, на период дисквалификации Фаджоли сможет полноценно тренироваться с «Ювентусом», уже вчера он вернулся к работе на тренировочной базе клуба в Континассе. Также 22-летний полузащитник продолжит получать свою зарплату в размере 1 миллиона евро в год.

Напомним, ранее «Ювентус» сократил зарплату Поля Погба до минимума (2 тысячи евро в месяц) из-за его проваленного допинг-теста, несмотря на то, что расследование по делу француза продолжается.