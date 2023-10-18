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Молодежные турниры
18 октября 2023, 20:01 | Обновлено 18 октября 2023, 20:25
710
1

Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы

Подопечные Владимира Езерского последний матч проведут с Германией

18 октября 2023, 20:01 | Обновлено 18 октября 2023, 20:25
710
1
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
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Юношеская сборная Украины U-17 разгромила сверстников из Лихтенштейна в квалификационном раунде Евро-2024 U-17.

На старте мини-турнира в группе 3 сине-желтые поделили очки с финнами (2:2), а теперь встречались с хозяевами из Лихтенштейна. Игра проходила на стадионе «Шпортпарк Эшен-Маурен» в Эшени.

Украинцы очень быстро получили комфортное преимущество. Сначала Степанов замкнул передачу партнера с левого фланга, затем Богданов переиграл кипера блестящим ударом с далекого расстояния. На 21-й минуте Степанов оформил дубль, замкнув головой подачу Драгана со штрафного. Перед перерывом отличился и сам Драган, реализовав пенальти.

Во втором тайме Степанов оформил хет-трик, разобравшись в чужой штрафной. Также результативным ударом со штрафного отличился Гармаш, а Ухань отправил мяч в пустые ворота после прострела партнера.

В итоге подопечные Владимира Езерского уверенно взяли верх (7:0) и вышли в лидеры группы. В решающем матче квартета 21 октября украинцы сыграют против команды Германии U-17.

Квалификация Евро-2024 U-17. Группа 3

1-й тур, 15.10.2023

  • 13:00. Финляндия – Украина – 2:2
  • 17:30. Германия – Лихтенштейн – 6:0

2-й тур, 18.10.2023

13:00. Германия – Финляндия – 1:1 (0:0)

17:30. Украина U-17 – Лихтенштейн U-17 – 7:0 (4:0)

Голы: Степанов, 5, 21, 57, Богданов, 15, Драган, 45+2 (пен), Гармаш, 65, Ухань, 69.

Украина U-17: Петренко, Рыбак (Бондарь, 46), Третьяк (Рябоконь, 68), Дигтярь (Данковский, 46), Стрельчук, Гармаш, Сорока (Озимай, 46), Драган, Денисов, Степанов, Богданов (Ухань, 46).

Лихтенштейн U-17: Геб, Пекораро (Уз, 65), Нигг, Джорджетта, Верлинг, Росенке (Бальбуэна, 85), Концетт (Шейдль, 54), Шульц, Бек (Лингг, 85), Ло Руссо, Зекан (Ламперт, 54).

Предупреждение: Концетт, 26, Верлинг, 51.

Турнирная таблица

3-й тур, 21.10.2023

  • 13:00. Украина – Германия
  • 17:30. Лихтенштейн – Финляндия

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Перець
На цьому тижні свято продовжується , дякуємо гравцям за чудову гру
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