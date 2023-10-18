Роджер ФЕДЕРЕР: «Мне тяжело смотреть матчи целиком, потому что нет времени»

Бывший лидер мирового рейтинга АТР Роджер Федерер рассказал о том, как следит за теннисом после завершения карьеры.

«Слежу за результатами почти каждый день. Нравится смотреть, что там происходит. В основном – нарезки лучших моментов. Я схожу на Youtube и посмотрю четырех- или пятиминутные нарезки, чтобы немного почувствовать матч. Мне тяжело смотреть матчи целиком, потому что нет времени. С детьми и всем остальным сложно сказать, что в этот день я посмотрю этот матч.

Взять финал Уимблдона, из которого я посмотрел буквально пару геймов, потому что играл с детьми и занимался домашними делами. В какой-то момент глянул, чтобы сказать, что я немного посмотрел финал Уимблдона. Конечно, было интересно. Я периодически следил за счетом, но сесть и смотреть для меня тяжело. Рад, что матч получился прекрасным и я люблю, когда игра дарит прекрасные истории», – сказал Федерер.

Напомним, что в финале Уимблдона 2023 испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича и выиграл свой второй титул на мэйджорах в карьере.